Mash: итальянский бренд возвращается в РФ из-за невостребованности в Европе

Mash: бренд Trussardi вернется в Россию спустя два года после ухода

Итальянский бренд Trussardi заявил о своем возвращении в Россию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Итальянский бренд Trussardi заявил о своем возвращении в Россию. Из-за невостребованности в Европе компания спустя два года решила вернуться на российский рынок.

«Trussardi возвращается на российский рынок — спустя два года после ухода», — передает telegram-канал Mash. Итальянский дом моды оказался на грани банкротства в Европе из-за низких продаж.

В 2022 году бренд Trussardi перед уходом из России из-за долгов продал все свои активы фирме Miroglio Group. Новые владельцы провели реструктуризацию, но улучшить финансовую ситуацию не смогли. Теперь, игнорируя прошлые проблемы в РФ, бренд вернулся на рынок, начав поставки люксовых духов и одежды. Первый магазин откроется в Москве на Ходынке.

Ранее стало известно о возможном возвращении Coca-Cola в Россию. По данным RT, производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.