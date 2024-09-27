Mash: итальянский бренд возвращается в РФ из-за невостребованности в Европе

Итальянский бренд Trussardi заявил о своем возвращении в Россию. Из-за невостребованности в Европе компания спустя два года решила вернуться на российский рынок.
«Trussardi возвращается на российский рынок — спустя два года после ухода», — передает telegram-канал Mash. Итальянский дом моды оказался на грани банкротства в Европе из-за низких продаж.
В 2022 году бренд Trussardi перед уходом из России из-за долгов продал все свои активы фирме Miroglio Group. Новые владельцы провели реструктуризацию, но улучшить финансовую ситуацию не смогли. Теперь, игнорируя прошлые проблемы в РФ, бренд вернулся на рынок, начав поставки люксовых духов и одежды. Первый магазин откроется в Москве на Ходынке.
Ранее стало известно о возможном возвращении Coca-Cola в Россию. По данным RT, производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.
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