Спецслужбы пришли к екатеринбуржцу из-за его личной переписки. Скрин

27 сентября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Силовики устроили обыски в квартире екатеринбуржца Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге силовики пришли домой к молодому человеку из-за его личной переписки в социальной сети «ВКонтакте», в которой он обсуждал, как изготовить оружие в компьютерной игре. Парень рассказал, что сотрудники спецслужб провели обыски и проверили его соцсети. «Силовики пришли около 06:00. Они попросили открыть дверь, чтобы провести осмотр квартиры и телефона. Также они показали постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире. Силовики сообщили, что поводом стала его переписка», — передает telegram-канал Baza слова екатеринбуржца. В переписке шло обсуждение игры 7 Days to Die («Семь дней до смерти»). По его словам, силовики бегло осмотрели шкафы в его квартире. «Спросили только, зачем столько радиокомпонентов в доме, я ответил, что веду свой youtube-канал, и дал им на него ссылку. Они посмотрели контент», — сказал молодой человек. Эта переписка вызвала подозрения силовиков telegram-канал Baza Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики пришли домой к молодому человеку из-за его личной переписки в социальной сети «ВКонтакте», в которой он обсуждал, как изготовить оружие в компьютерной игре. Парень рассказал, что сотрудники спецслужб провели обыски и проверили его соцсети. «Силовики пришли около 06:00. Они попросили открыть дверь, чтобы провести осмотр квартиры и телефона. Также они показали постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире. Силовики сообщили, что поводом стала его переписка», — передает telegram-канал Baza слова екатеринбуржца. В переписке шло обсуждение игры 7 Days to Die («Семь дней до смерти»). По его словам, силовики бегло осмотрели шкафы в его квартире. «Спросили только, зачем столько радиокомпонентов в доме, я ответил, что веду свой youtube-канал, и дал им на него ссылку. Они посмотрели контент», — сказал молодой человек.