Спецслужбы пришли к екатеринбуржцу из-за его личной переписки. Скрин

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Силовики устроили обыски в квартире екатеринбуржца Фото:

В Екатеринбурге силовики пришли домой к молодому человеку из-за его личной переписки в социальной сети «ВКонтакте», в которой он обсуждал, как изготовить оружие в компьютерной игре. Парень рассказал, что сотрудники спецслужб провели обыски и проверили его соцсети.

«Силовики пришли около 06:00. Они попросили открыть дверь, чтобы провести осмотр квартиры и телефона. Также они показали постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире. Силовики сообщили, что поводом стала его переписка», — передает telegram-канал Baza слова екатеринбуржца. В переписке шло обсуждение игры 7 Days to Die («Семь дней до смерти»).

По его словам, силовики бегло осмотрели шкафы в его квартире. «Спросили только, зачем столько радиокомпонентов в доме, я ответил, что веду свой youtube-канал, и дал им на него ссылку. Они посмотрели контент», — сказал молодой человек.

Эта переписка вызвала подозрения силовиков
Эта переписка вызвала подозрения силовиков

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В Екатеринбурге силовики пришли домой к молодому человеку из-за его личной переписки в социальной сети «ВКонтакте», в которой он обсуждал, как изготовить оружие в компьютерной игре. Парень рассказал, что сотрудники спецслужб провели обыски и проверили его соцсети. «Силовики пришли около 06:00. Они попросили открыть дверь, чтобы провести осмотр квартиры и телефона. Также они показали постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий в его квартире. Силовики сообщили, что поводом стала его переписка», — передает telegram-канал Baza слова екатеринбуржца. В переписке шло обсуждение игры 7 Days to Die («Семь дней до смерти»). По его словам, силовики бегло осмотрели шкафы в его квартире. «Спросили только, зачем столько радиокомпонентов в доме, я ответил, что веду свой youtube-канал, и дал им на него ссылку. Они посмотрели контент», — сказал молодой человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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