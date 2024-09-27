Перекресток в Ноябрьске закроют на три дня
Перекресток улицы Ленина и Космонавтов в Ноябрьске (ЯНАО) перекроют на три дня. Ограничения появятся ночью 28 сентября, об этом сообщили власти муниципалитета в социальных сетях.
«В Ноябрьске на три дня перекроют перекресток улицы Ленина и Космонавтов. Участок станет недоступным уже сегодня ночью, 28 сентября, и будет закрыт до 30 сентября», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.
Мэрия сообщила, что за это время дорожники положат на участке новый асфальт и поднимут его на необходимый уровень. Также они установят бордюры.
Карта перекрытия дороги в Ноябрьске
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