В Ноябрьске на три дня закроют перекресток. Карта

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Перекресток в Ноябрьске закроют на три дня
Перекресток в Ноябрьске закроют на три дня Фото:

Перекресток улицы Ленина и Космонавтов в Ноябрьске (ЯНАО) перекроют на три дня. Ограничения появятся ночью 28 сентября, об этом сообщили власти муниципалитета в социальных сетях. 

«В Ноябрьске на три дня перекроют перекресток улицы Ленина и Космонавтов. Участок станет недоступным уже сегодня ночью, 28 сентября,  и будет закрыт до 30 сентября», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.

Мэрия сообщила, что за это время дорожники положат на участке новый асфальт и поднимут его на необходимый уровень. Также они установят бордюры.

Карта перекрытия дороги в Ноябрьске
Карта перекрытия дороги в Ноябрьске
Фото:

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Перекресток улицы Ленина и Космонавтов в Ноябрьске (ЯНАО) перекроют на три дня. Ограничения появятся ночью 28 сентября, об этом сообщили власти муниципалитета в социальных сетях.  «В Ноябрьске на три дня перекроют перекресток улицы Ленина и Космонавтов. Участок станет недоступным уже сегодня ночью, 28 сентября,  и будет закрыт до 30 сентября», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. Мэрия сообщила, что за это время дорожники положат на участке новый асфальт и поднимут его на необходимый уровень. Также они установят бордюры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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