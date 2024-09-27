Mash: взрыв на АЗС в Дагестане произошел во время молитвы

В Махачкале взрыв на автозаправке произошел во время чтения вечерней молитвы посетителями. На территории заправки есть молельная комната. Об этом сообщает Mash.
«Взрыв на заправке произошел во время вечерней молитвы», — передают авторы канала. Отмечается, что газовый баллон рванул в то время, когда посетители заправки находились в молельной комнате.
Взрыв на автозаправке в Дагестане произошел около 18:00 (мск). Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. Также есть информация о гибели девочки, которая возвращалась на тот момент из школы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
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