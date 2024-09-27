Mash: взрыв на АЗС в Дагестане произошел во время молитвы

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Клипарт. Екатеринбург, бензин, автозаправка, азс
На АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, была оборудована молельная комната Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

В Махачкале взрыв на автозаправке произошел во время чтения вечерней молитвы посетителями. На территории заправки есть молельная комната. Об этом сообщает Mash.

«Взрыв на заправке произошел во время вечерней молитвы», — передают авторы канала. Отмечается, что газовый баллон рванул в то время, когда посетители заправки находились в молельной комнате.

Взрыв на автозаправке в Дагестане произошел около 18:00 (мск). Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. Также есть информация о гибели девочки, которая возвращалась на тот момент из школы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.

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В Махачкале взрыв на автозаправке произошел во время чтения вечерней молитвы посетителями. На территории заправки есть молельная комната. Об этом сообщает Mash. «Взрыв на заправке произошел во время вечерней молитвы», — передают авторы канала. Отмечается, что газовый баллон рванул в то время, когда посетители заправки находились в молельной комнате. Взрыв на автозаправке в Дагестане произошел около 18:00 (мск). Сообщается как минимум о пяти погибших и десяти пострадавших. Также есть информация о гибели девочки, которая возвращалась на тот момент из школы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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