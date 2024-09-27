Одиозный депутат из ХМАО отсудил полмиллиона рублей за нравственные страдания

Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин отсудил у правительства РФ компенсацию за нравственные страдания. Народный избранник сообщил URA.RU, что просил 12 миллионов, но получит всего 450 тысяч рублей за то, что будучи подозреваемым по уголовному делу о клевете, подвергался обыскам и допросам.
«Решение суда по делу о выплате мне компенсации за обыски и доносы, которые проводили правоохранительные органы, возбудив в отношении меня уголовное дело о клевете, вынесено в мою пользу. Мне присудили 450 тысяч рублей, и я намерен обжаловать решение и попробовать увеличить выплаты», — отметил депутат.
Однако большую часть этой суммы могут получить чиновники его родного Урая, которым Насибуллин проиграл суды и теперь должен 350 тысяч рублей. Депутат намерен обжаловать все три решения — увеличить сумму компенсации и оспорить выплаты вице-мэру Елене Подбуцкой за порочащие репутацию публикации (300 тысяч рублей), а директору МАУ «Культура» Алексею Примаку за оскорбления «бездарь» и «идиот» (50 тысяч). Однако планы депутата может расстроить урайский градоначальник Тимур Закирзянов — он намерен добиваться отмены постановления о прекращении уголовного дела.
Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин потребовал от государства 12 миллионов рублей за нравственные страдания. Именно в такую сумму он оценил последствия уголовного преследования по подозрению в клевете. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году по заявлению мэра Урая Тимура Закирзянова, которого депутат пытался уличить в адюльтере. «Следствие Урая не увидело состава преступления, дело было прекращено, с прекращением уголовного дела главу Урая никто не ознакомил. Посмотрим, поможет ли гражданский иск добиться справедливости и пересмотреть постановление о прекращении уголовного дела», — написала на своей странице «Вконтакте» адвокат Оксана Рудик.
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