МИД РФ пообещал обратиться в Международный суд ООН по делу о «Северных потоках»

Россия предъявила досудебные претензии к Германии, Швеции, Дании и Швейцарии по делу о терактах на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии», — сообщила Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что основанием послужили Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.
Также Захарова подчеркнула, что претензии будут предъявлены и другим странам, которые могли участвовать в теракте. По ее словам, подрыв «Северных потоков» — это акт международного терроризма, и страны должны расследовать такие происшествия. Причиной претензий РФ стали бездействие Швейцарии, в которой зарегистрирован оператор «Северных потоков», и отсутствие результатов расследований в Дании, Швеции и Германии, в чьих экономических зонах произошел взрыв.
Ранее Россия потребовала от Германии предоставить Совету Безопасности ООН данные о расследовании теракта на «Северных потоках». Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Берлин выдал ордер на арест украинского дайвера, одного из подозреваемых в подрыве газопровода Владимира Журавлева, во время его пребывания в Польше. Однако он успел скрыться на Украине, поскольку польские власти отказались от его ареста и заявили, что он «достоин награды», а премьер страны Дональд Туск призвал «замолчать и извиниться» инициаторов строительства «Северных потоков», пишет 360.ru.
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