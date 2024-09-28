ВСУ обстреляли два белгородских села, есть раненые

28 сентября 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

В результате атаки ВСУ по селам Белгородской области ранения получил один местный житель (фото из архива) Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Два населенных пункта в Белгородской области подверглись нападениям со стороны ВСУ. В селе Двулучное местный житель получил ранения в результате атаки дрона. В то же время село Графовка подверглось обстрелу, из-за чего повреждения получила линия электропередачи. «Два населенных пункта подверглись атакам ВСУ. В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. <…> Село Графовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Повреждена линия электропередачи», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Житель Двулучного получил минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга, его госпитализируют в центральную районную больницу. В селе Графовка после обстрела без электричества оказались жители не только этого населенного пункта, но и частично села Репяховка. Аварийные службы готовятся приступить к восстановительным работам, ожидая разрешения от Минобороны РФ. Детали и полный объем ущерба от атак уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два населенных пункта в Белгородской области подверглись нападениям со стороны ВСУ. В селе Двулучное местный житель получил ранения в результате атаки дрона. В то же время село Графовка подверглось обстрелу, из-за чего повреждения получила линия электропередачи. «Два населенных пункта подверглись атакам ВСУ. В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. <…> Село Графовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Повреждена линия электропередачи», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Житель Двулучного получил минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга, его госпитализируют в центральную районную больницу. В селе Графовка после обстрела без электричества оказались жители не только этого населенного пункта, но и частично села Репяховка. Аварийные службы готовятся приступить к восстановительным работам, ожидая разрешения от Минобороны РФ. Детали и полный объем ущерба от атак уточняются.