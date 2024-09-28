ВСУ обстреляли два белгородских села, есть раненые

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, сгоревшая крыша, разрушения, обстрел, белгород, прилет в крышу
В результате атаки ВСУ по селам Белгородской области ранения получил один местный житель (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Два населенных пункта в Белгородской области подверглись нападениям со стороны ВСУ. В селе Двулучное местный житель получил ранения в результате атаки дрона. В то же время село Графовка подверглось обстрелу, из-за чего повреждения получила линия электропередачи.

«Два населенных пункта подверглись атакам ВСУ. В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. <…> Село Графовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Повреждена линия электропередачи», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.

Житель Двулучного получил минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга, его госпитализируют в центральную районную больницу. В селе Графовка после обстрела без электричества оказались жители не только этого населенного пункта, но и частично села Репяховка. Аварийные службы готовятся приступить к восстановительным работам, ожидая разрешения от Минобороны РФ. Детали и полный объем ущерба от атак уточняются.

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Два населенных пункта в Белгородской области подверглись нападениям со стороны ВСУ. В селе Двулучное местный житель получил ранения в результате атаки дрона. В то же время село Графовка подверглось обстрелу, из-за чего повреждения получила линия электропередачи. «Два населенных пункта подверглись атакам ВСУ. В Валуйском муниципальном округе в селе Двулучное в результате атаки дрона ранен мирный житель. <…> Село Графовка Краснояружского района подверглось обстрелу. Повреждена линия электропередачи», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Житель Двулучного получил минно-взрывные травмы и сотрясение головного мозга, его госпитализируют в центральную районную больницу. В селе Графовка после обстрела без электричества оказались жители не только этого населенного пункта, но и частично села Репяховка. Аварийные службы готовятся приступить к восстановительным работам, ожидая разрешения от Минобороны РФ. Детали и полный объем ущерба от атак уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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