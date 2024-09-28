В ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку Лаврову. Фото

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров после выступления собрал очередь из дипломатов других стран Фото:

На Генеральной Ассамблее ООН после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова образовалась очередь из дипломатов, желающих пожать ему руку. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — написала Захаров в своем telegram-канале. Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Очередь из дипломатов к Сергею Лаврову
Очередь из дипломатов к Сергею Лаврову
Фото:

Во время своего выступления Лавров подчеркнул, что любые попытки вести войну против ядерной державы, такой как Россия, являются самоубийственными и лишены смысла. Он напомнил, что существуют планы нанесения стратегического поражения России, которые аналогичны тем, что разрабатывались в Великобритании и США в конце Второй мировой войны, хотя в настоящее время на Западе не стесняются открыто говорить о своих намерениях, передает 360.ru.

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На Генеральной Ассамблее ООН после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова образовалась очередь из дипломатов, желающих пожать ему руку. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — написала Захаров в своем telegram-канале. Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время своего выступления Лавров подчеркнул, что любые попытки вести войну против ядерной державы, такой как Россия, являются самоубийственными и лишены смысла. Он напомнил, что существуют планы нанесения стратегического поражения России, которые аналогичны тем, что разрабатывались в Великобритании и США в конце Второй мировой войны, хотя в настоящее время на Западе не стесняются открыто говорить о своих намерениях, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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