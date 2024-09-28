В ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку Лаврову. Фото

28 сентября 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров после выступления собрал очередь из дипломатов других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Генеральной Ассамблее ООН после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова образовалась очередь из дипломатов, желающих пожать ему руку. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — написала Захаров в своем telegram-канале . Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередь из дипломатов к Сергею Лаврову Мария Захарова Фото: Во время своего выступления Лавров подчеркнул, что любые попытки вести войну против ядерной державы, такой как Россия, являются самоубийственными и лишены смысла. Он напомнил, что существуют планы нанесения стратегического поражения России, которые аналогичны тем, что разрабатывались в Великобритании и США в конце Второй мировой войны, хотя в настоящее время на Западе не стесняются открыто говорить о своих намерениях, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Генеральной Ассамблее ООН после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова образовалась очередь из дипломатов, желающих пожать ему руку. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — написала Захаров в своем telegram-канале. Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во время своего выступления Лавров подчеркнул, что любые попытки вести войну против ядерной державы, такой как Россия, являются самоубийственными и лишены смысла. Он напомнил, что существуют планы нанесения стратегического поражения России, которые аналогичны тем, что разрабатывались в Великобритании и США в конце Второй мировой войны, хотя в настоящее время на Западе не стесняются открыто говорить о своих намерениях, передает 360.ru.