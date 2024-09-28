Появились подробности убийства бизнесвумен в Саратове

Подруга убитой в Балакове предпринимательницы назвала ее семью образцовой

29 сентября 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

В Балаково неизвестные убили местную предпринимательницу Фото: Стас Этвеш © URA.RU Подруга скончавшейся в городе Балаково Саратовской области предпринимательницы Натальи Алешниковой назвала ее семейные отношения образцовыми, несмотря на то, что следователи рассматривают версию убийства из ревности. Женщина заявила, что никто ничего подозрительного за погибшей не замечал. «Вела здоровый образ жизни, прекрасно выглядела. Очень разносторонняя, много работала. Никто ничего подозрительного не замечал, у нее был образцовый семейный союз. Хотя, может, и были подводные камни. Но ведь у каждой семьи есть свои секреты», — цитируют РИА Новости подругу Алешниковой. Издание уточнило, что 47-летнюю предпринимательницу Наталью Алешникову, у которой был свой салон красоты и клининговая компания, похитили ночью 23 сентября в Балаково во дворе дома. Двое мужчин насильно усадили Алешникову в ее же автомобиль Toyota RAV4 и скрылись. Спустя два дня после похищения тело женщины было найдено в лесополосе недалеко от ее дома с признаками насильственной смерти. Предпринимательнице перерезали горло, а машину бросили, замаскировав тканью и ветками. По подозрению в убийстве предпринимательницы была задержана женщина по имени Светлана. Однако, по информации источников в правоохранительных органов, женщину отпустили домой на основании постановления следователя. Причины не уточняются, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подруга скончавшейся в городе Балаково Саратовской области предпринимательницы Натальи Алешниковой назвала ее семейные отношения образцовыми, несмотря на то, что следователи рассматривают версию убийства из ревности. Женщина заявила, что никто ничего подозрительного за погибшей не замечал. «Вела здоровый образ жизни, прекрасно выглядела. Очень разносторонняя, много работала. Никто ничего подозрительного не замечал, у нее был образцовый семейный союз. Хотя, может, и были подводные камни. Но ведь у каждой семьи есть свои секреты», — цитируют РИА Новости подругу Алешниковой. Издание уточнило, что 47-летнюю предпринимательницу Наталью Алешникову, у которой был свой салон красоты и клининговая компания, похитили ночью 23 сентября в Балаково во дворе дома. Двое мужчин насильно усадили Алешникову в ее же автомобиль Toyota RAV4 и скрылись. Спустя два дня после похищения тело женщины было найдено в лесополосе недалеко от ее дома с признаками насильственной смерти. Предпринимательнице перерезали горло, а машину бросили, замаскировав тканью и ветками. По подозрению в убийстве предпринимательницы была задержана женщина по имени Светлана. Однако, по информации источников в правоохранительных органов, женщину отпустили домой на основании постановления следователя. Причины не уточняются, передает RT.