В Ираке начались массовые беспорядки после убийства Насраллы

В Багдаде (Ирак) на фоне убийства лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы начались массовые беспорядки. Об этом сообщают палестинские журналисты.
«У американского посольства в Багдаде происходят столкновения протестующих со службами безопасности. Беспорядки вызваны убийством Хасана Насраллы», — передает агентство Quds News Network в соцсети Х.
Армия обороны Израиля 28 сентября заявила о ликвидации Насраллы, напоминает «Национальная служба новостей». Для этого на Бейрут было сброшено порядка 80 бомб. После случившегося ХАМАС заявил о поддержке «Хезболлы», передает телеканал 360. По мнению американских журналистов, убийство лидера ливанского движения позволит Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.