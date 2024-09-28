28 сентября 2024

В Ираке начались массовые беспорядки после убийства Насраллы

© Служба новостей «URA.RU»
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Протестующие схлестнулись с силовиками
Протестующие схлестнулись с силовиками Фото:
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Война на Ближнем Востоке

В Багдаде (Ирак) на фоне убийства лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы начались массовые беспорядки. Об этом сообщают палестинские журналисты.

«У американского посольства в Багдаде происходят столкновения протестующих со службами безопасности. Беспорядки вызваны убийством Хасана Насраллы», — передает агентство Quds News Network в соцсети Х.

Армия обороны Израиля 28 сентября заявила о ликвидации Насраллы, напоминает «Национальная служба новостей». Для этого на Бейрут было сброшено порядка 80 бомб. После случившегося ХАМАС заявил о поддержке «Хезболлы», передает телеканал 360. По мнению американских журналистов, убийство лидера ливанского движения позволит Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, пишет RT.

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В Багдаде (Ирак) на фоне убийства лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы начались массовые беспорядки. Об этом сообщают палестинские журналисты. «У американского посольства в Багдаде происходят столкновения протестующих со службами безопасности. Беспорядки вызваны убийством Хасана Насраллы», — передает агентство Quds News Network в соцсети Х. Армия обороны Израиля 28 сентября заявила о ликвидации Насраллы, напоминает «Национальная служба новостей». Для этого на Бейрут было сброшено порядка 80 бомб. После случившегося ХАМАС заявил о поддержке «Хезболлы», передает телеканал 360. По мнению американских журналистов, убийство лидера ливанского движения позволит Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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