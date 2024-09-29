Календарь магнитных бурь в октябре 2024 года: как справиться с ними

В октябре 2024 года ожидается несколько малоинтенсивных магнитных бурь. Они могут повлиять на работу сердца, мозга, ухудшить эмоциональный фон ,а также вызвать головную боль и снизить работоспособность. К каким числам месяца следует готовиться метеозависимым людям и как это сделать — в материале URA.RU.
Календарь магнитных бурь
Первый геошторм пройдет с 5 по 7 октября. Его интенсивность достигнет трех баллов и будет самой низкой из всех в этом месяце.
Вторая магнитная буря начнется 10-11 октября и закончится 12-13. Она будет сильнее предыдущей — в районе трех-четырех баллов, и это самое высокое значение для геомагнитной активности в октябре.
Третья и последняя буря случится в конце месяца — в районе 22-24 октября, и продлится до 26. Ее сила будет примерно равна трем.
Как геоштормы могут воздействовать на человека
По мнению ученых, магнитные бури не могут оказать прямого воздействия на здоровье человека. Противоположную точку зрения высказывают медики. В результате множества исследований ими было выявлено, что геоштормы могут быть причиной роста смертности населения от инфаркта миокарда и инсульта на 20%. В такие дни происходит резкое снижение толерантности сердечной мышцы к физическим нагрузкам и падение чувствительности миокарда к лекарствам на фоне регистрируемых геомагнитных колебаний.
Помимо того, они усиливают риск кровоизлияний в мозг и ишемических и геморрагических инсультов на 30%. В даты магнитных бурь происходят увеличение числа попыток самоубийства, числа обращений в психиатрические больницы, количество ДТП. Также бури негативно влияют на функциональность мозга и эмоциональный фон, работоспособность. Они могут вызывать головные боли и повышение давления.
Как справиться с влиянием магнитных бурь
Врачи клиники профессора Горбакова советуют несколько мер для предотвращения негативных последствий геоштормов. Они опубликованы на сайте клиники.
- Перед началом бури можно выпить таблетку аспирина для улучшения вязкости крови и снятия боли;
- Во время бури можно принять валериану или другое натуральное успокоительное средство тем, кто страдает раздражительностью и головными болями на фоне солнечных вспышек;
- Людям, которые проходят лечение аритмии, ишемичской болезни или перенесенных инсультов и инфарктов, в период активности Солнца необходимо иметь под рукой все выписанные лекарства, соблюдать назначения врачей;
- Свежий воздух поможет предотвратить одышку или избавиться от нее;
- При индивидуальной усиленной реакции на геошторм — усилении хронических заболеваний, человек должен отследить, в какой именно период происходит это усиление (перед началом бури, в середине, под конец). В зависимости от полученных выводов он может принимать лекарства, выписанные врачом, именно в этот промежуток времени;
- Следует уменьшить количество потребляемых калорий на треть, ограничить получаемые углеводы и жиры во время действия бурь;
- Семи-восьмичасовой сон поможет снизить метеочувствительность;
- А для повышения защитных свойств организма можно проводить закаливание путем контрастного душа, обливания холодной водой, посещения сауны.
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