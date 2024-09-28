28 сентября 2024
27 сентября 2024

Жители пожаловались на провал дороги на мосту через Лямин в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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На стыке моста провалились железные пластины (архивное фото)
На стыке моста провалились железные пластины (архивное фото) Фото:

В ХМАО на мосту через реку Лямин по пути к Рогожниковскому месторождению обнаружили провал пластин на стыке. О возможной опасности на дороге жители рассказали в социальных сетях. 

«На мосту через реку Лямин (104 км на рогожку) оторвало пластины на мосту. Просматривается внутренняя арматура моста, об шипы можно порвать покрышки», — приводят слова местного жителя в telegram-канале.

Фото провала на мосту
Фото провала на мосту
Фото:

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент дорожного хозяйства и транспорта с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.  

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на новой дороге за 248 миллионов рублей провалился тротуар. Жители домов, расположенных по соседству, сняли провал на видео и передали запись корреспонденту URA.RU на условиях сохранения анонимности.

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В ХМАО на мосту через реку Лямин по пути к Рогожниковскому месторождению обнаружили провал пластин на стыке. О возможной опасности на дороге жители рассказали в социальных сетях.  «На мосту через реку Лямин (104 км на рогожку) оторвало пластины на мосту. Просматривается внутренняя арматура моста, об шипы можно порвать покрышки», — приводят слова местного жителя в telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент дорожного хозяйства и транспорта с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.   Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на новой дороге за 248 миллионов рублей провалился тротуар. Жители домов, расположенных по соседству, сняли провал на видео и передали запись корреспонденту URA.RU на условиях сохранения анонимности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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