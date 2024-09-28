Жители пожаловались на провал дороги на мосту через Лямин в ХМАО

В ХМАО на мосту через реку Лямин по пути к Рогожниковскому месторождению обнаружили провал пластин на стыке. О возможной опасности на дороге жители рассказали в социальных сетях.
«На мосту через реку Лямин (104 км на рогожку) оторвало пластины на мосту. Просматривается внутренняя арматура моста, об шипы можно порвать покрышки», — приводят слова местного жителя в telegram-канале.
Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент дорожного хозяйства и транспорта с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на новой дороге за 248 миллионов рублей провалился тротуар. Жители домов, расположенных по соседству, сняли провал на видео и передали запись корреспонденту URA.RU на условиях сохранения анонимности.
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