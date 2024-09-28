28 сентября 2024
27 сентября 2024

В ХМАО три человека погибли при падении машины с обрыва в Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе погибли три молодые девушки
В Мегионе погибли три молодые девушки Фото:

В Мегионе компания молодых людей на автомобиле слетела с обрыва в реку Обь. В результате происшествия погибли трое человек.

«Мегион, район гаражного кооператива „Луч“. Машина с обрыва слетела в Объ. На месте происшествия работают все заинтересованные службы. По факту гибели 3-х человек возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».

По словам местных жителей в автомобиле находились три молодые девушки. Они уточняют, что эта не первая такая трагедия, однако на обрыве отсутствуют предупредительные знаки и ограждения.

Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УГИБДД МВД России по ХМАО, но там не ответили на звонок. Отправлен письменный запрос. Ответ ожидается.

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В Мегионе компания молодых людей на автомобиле слетела с обрыва в реку Обь. В результате происшествия погибли трое человек. «Мегион, район гаражного кооператива „Луч“. Машина с обрыва слетела в Объ. На месте происшествия работают все заинтересованные службы. По факту гибели 3-х человек возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск». По словам местных жителей в автомобиле находились три молодые девушки. Они уточняют, что эта не первая такая трагедия, однако на обрыве отсутствуют предупредительные знаки и ограждения. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УГИБДД МВД России по ХМАО, но там не ответили на звонок. Отправлен письменный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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