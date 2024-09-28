В ХМАО три человека погибли при падении машины с обрыва в Обь

В Мегионе компания молодых людей на автомобиле слетела с обрыва в реку Обь. В результате происшествия погибли трое человек.
«Мегион, район гаражного кооператива „Луч“. Машина с обрыва слетела в Объ. На месте происшествия работают все заинтересованные службы. По факту гибели 3-х человек возбуждено уголовное дело», — написано в telegram-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».
По словам местных жителей в автомобиле находились три молодые девушки. Они уточняют, что эта не первая такая трагедия, однако на обрыве отсутствуют предупредительные знаки и ограждения.
Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УГИБДД МВД России по ХМАО, но там не ответили на звонок. Отправлен письменный запрос. Ответ ожидается.
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