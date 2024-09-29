Врачи определили идеальное время для ужина, чтобы не испортить здоровье

Наиболее благоприятное время для ужина — между пятью и семью часами вечера, поскольку оно соответствует замедлению циркадного ритма организма. Об этом заявили врачи клиники Veera Health.
«Наиболее распространенная рекомендация — ужинать между пятью и семью часами вечера. Это раннее окно „соответствует“ естественному циркадному ритму вашего организма, который достигает пика в дневные часы и начинает замедляться к вечеру», — передали в Mirror заявление врачей. По их словам, ранний ужин дает организму больше времени для переваривания пищи перед сном. А если человек ложится спать с наполненным желудком, то это может привести к нарушению сна, подчеркнули врачи.
Они также отметили, что ужинать необходимо за столом, а не «сутулясь» на диване, потому что неправильная осанка может спровоцировать кислотный рефлюкс. Также правильный выбор времени для ужина снижает вероятность расстройства желудка и изжоги, заключили врачи.
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