28 сентября 2024

В Свердловскую область придет похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночью 2 и 3 октября температура воздуха опустится до -2 градусов
Ночью 2 и 3 октября температура воздуха опустится до -2 градусов Фото:

К Свердловской области с 30 сентября начнет двигаться антициклон с Балтики, несущий прохладный воздух. В начале октября в регионе температура воздуха опустится до -2, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

«Вслед фронту надвинется новый антициклон с Балтики, несущий более прохладный воздух… 1 октября к вечеру фронт опустится к южным границам Свердловской области, Пермского края, чья территория в итоге окажется в более прохладном воздухе», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.

К 1 октября в регионе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. На севере области ночные заморозки достигнут 0 градусов, однако днем температура воздуха поднимется до 13 или 18 градусов.

Уже 2 и 3 октября в центральной части антициклона ожидается ослабление ветра, однако ночью температура воздуха опустится до -2 градусов. Днем значения термометров поднимутся до 10 или 12 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К Свердловской области с 30 сентября начнет двигаться антициклон с Балтики, несущий прохладный воздух. В начале октября в регионе температура воздуха опустится до -2, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «Вслед фронту надвинется новый антициклон с Балтики, несущий более прохладный воздух… 1 октября к вечеру фронт опустится к южным границам Свердловской области, Пермского края, чья территория в итоге окажется в более прохладном воздухе», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра. К 1 октября в регионе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. На севере области ночные заморозки достигнут 0 градусов, однако днем температура воздуха поднимется до 13 или 18 градусов. Уже 2 и 3 октября в центральной части антициклона ожидается ослабление ветра, однако ночью температура воздуха опустится до -2 градусов. Днем значения термометров поднимутся до 10 или 12 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...