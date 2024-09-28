В Свердловскую область придет похолодание

К Свердловской области с 30 сентября начнет двигаться антициклон с Балтики, несущий прохладный воздух. В начале октября в регионе температура воздуха опустится до -2, сообщили в Уральском Гидрометцентре.
«Вслед фронту надвинется новый антициклон с Балтики, несущий более прохладный воздух… 1 октября к вечеру фронт опустится к южным границам Свердловской области, Пермского края, чья территория в итоге окажется в более прохладном воздухе», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.
К 1 октября в регионе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. На севере области ночные заморозки достигнут 0 градусов, однако днем температура воздуха поднимется до 13 или 18 градусов.
Уже 2 и 3 октября в центральной части антициклона ожидается ослабление ветра, однако ночью температура воздуха опустится до -2 градусов. Днем значения термометров поднимутся до 10 или 12 градусов.
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