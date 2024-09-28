В Челябинске в жуткой аварии погибла женщина и пострадали дети. Видео

При ДТП в Челябинске погибла женщина на Audi Q7, также пострадали дети

29 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водитель Hyundai не убедился в безопасности поворота (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 29 сентября в аварии с участием автомобилей Hyundai и Audi Q7 погибла женщина-пассажир и пострадали трое детей и водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В 12:15 часов на Троицком тракте водитель, мужчина 1981 года рождения, управляя Hyundai, не убедился в безопасности левого поворота и столкнулся с Audi Q7. 43-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai (мальчики 2014, 2010 и 2007 г. р.) получили травмы и были доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства. Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уже установлено, что все участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 29 сентября в аварии с участием автомобилей Hyundai и Audi Q7 погибла женщина-пассажир и пострадали трое детей и водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В 12:15 часов на Троицком тракте водитель, мужчина 1981 года рождения, управляя Hyundai, не убедился в безопасности левого поворота и столкнулся с Audi Q7. 43-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai (мальчики 2014, 2010 и 2007 г. р.) получили травмы и были доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства. Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уже установлено, что все участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности.