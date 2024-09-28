В Челябинске 29 сентября в аварии с участием автомобилей Hyundai и Audi Q7 погибла женщина-пассажир и пострадали трое детей и водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
«В 12:15 часов на Троицком тракте водитель, мужчина 1981 года рождения, управляя Hyundai, не убедился в безопасности левого поворота и столкнулся с Audi Q7. 43-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai (мальчики 2014, 2010 и 2007 г. р.) получили травмы и были доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства.
Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уже установлено, что все участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности.
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