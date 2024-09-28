28 сентября 2024

В Челябинске в жуткой аварии погибла женщина и пострадали дети. Видео

При ДТП в Челябинске погибла женщина на Audi Q7, также пострадали дети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
По предварительным данным, водитель Hyundai не убедился в безопасности поворота (фото из архива) Фото:

В Челябинске 29 сентября в аварии с участием автомобилей Hyundai и Audi Q7 погибла женщина-пассажир и пострадали трое детей и водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«В 12:15 часов на Троицком тракте водитель, мужчина 1981 года рождения, управляя Hyundai, не убедился в безопасности левого поворота и столкнулся с Audi Q7. 43-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai (мальчики 2014, 2010 и 2007 г. р.) получили травмы и были доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уже установлено, что все участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 29 сентября в аварии с участием автомобилей Hyundai и Audi Q7 погибла женщина-пассажир и пострадали трое детей и водитель. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В 12:15 часов на Троицком тракте водитель, мужчина 1981 года рождения, управляя Hyundai, не убедился в безопасности левого поворота и столкнулся с Audi Q7. 43-летняя пассажирка Hyundai скончалась на месте. Водитель и несовершеннолетние пассажиры автомобиля Hyundai (мальчики 2014, 2010 и 2007 г. р.) получили травмы и были доставлены в больницу», — сообщает пресс-служба ведомства. Следственным управлением УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уже установлено, что все участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...