NV: главу ГУР Украины Буданова* хотят уволить, уже найден преемник

В ближайшее время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) может уйти со своего поста. По предварительным данным, его место займет нынешний глава СВР страны Олег Иващенко.
«Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свой пост. <…> По предположению источника, новым руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины», — пишет New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах.
При этом информация о том, что Буданова могут отправить послом Украины в какую-либо страну, недостоверна, по словам источника. Само ГУР никаких официальных комментариев по поводу увольнения своего нынешнего главы не давало.
Ранее telegram-канал «Политика страны» сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов могут отправиться в отставку. По информации источника канала, в кулуарах уже обсуждаются кандидатуры на их замену.
*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
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