NV: главу ГУР Украины Буданова* хотят уволить, уже найден преемник

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Буданов Кирилл. Stock, Буданов Кирилл
В скором времени Кирилл Буданов* может быть уволен Фото:

В ближайшее время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) может уйти со своего поста. По предварительным данным, его место займет нынешний глава СВР страны Олег Иващенко.

«Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свой пост. <…> По предположению источника, новым руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины», — пишет New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах.

При этом информация о том, что Буданова могут отправить послом Украины в какую-либо страну, недостоверна, по словам источника. Само ГУР никаких официальных комментариев по поводу увольнения своего нынешнего главы не давало.

Ранее telegram-канал «Политика страны» сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов могут отправиться в отставку. По информации источника канала, в кулуарах уже обсуждаются кандидатуры на их замену.

*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом

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В ближайшее время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) может уйти со своего поста. По предварительным данным, его место займет нынешний глава СВР страны Олег Иващенко. «Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свой пост. <…> По предположению источника, новым руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины», — пишет New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах. При этом информация о том, что Буданова могут отправить послом Украины в какую-либо страну, недостоверна, по словам источника. Само ГУР никаких официальных комментариев по поводу увольнения своего нынешнего главы не давало. Ранее telegram-канал «Политика страны» сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов могут отправиться в отставку. По информации источника канала, в кулуарах уже обсуждаются кандидатуры на их замену. *Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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