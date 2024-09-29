В мире Украина NV: главу ГУР Украины Буданова* хотят уволить, уже найден преемник 29 сентября 2024 в 18:20 Размер текста - 17 + В скором времени Кирилл Буданов* может быть уволен Фото: Официальный сайт президента Украины В ближайшее время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) может уйти со своего поста. По предварительным данным, его место займет нынешний глава СВР страны Олег Иващенко. «Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свой пост. <…> По предположению источника, новым руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины», — пишет New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах. При этом информация о том, что Буданова могут отправить послом Украины в какую-либо страну, недостоверна, по словам источника. Само ГУР никаких официальных комментариев по поводу увольнения своего нынешнего главы не давало. Ранее telegram-канал «Политика страны» сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов могут отправиться в отставку. По информации источника канала, в кулуарах уже обсуждаются кандидатуры на их замену. *Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ближайшее время глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) может уйти со своего поста. По предварительным данным, его место займет нынешний глава СВР страны Олег Иващенко. «Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов может в ближайшее время покинуть свой пост. <…> По предположению источника, новым руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины», — пишет New Voice со ссылкой на источник в силовых структурах. При этом информация о том, что Буданова могут отправить послом Украины в какую-либо страну, недостоверна, по словам источника. Само ГУР никаких официальных комментариев по поводу увольнения своего нынешнего главы не давало. Ранее telegram-канал «Политика страны» сообщал, что министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов могут отправиться в отставку. По информации источника канала, в кулуарах уже обсуждаются кандидатуры на их замену. *Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям