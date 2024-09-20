20 сентября 2024

«Политика страны»: Умеров и Буданов* могут лишиться постов

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл, stock
Кирилл Буданов может лишиться поста главы ГУР Фото:

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».

«Решение было принято еще на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и главой офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — заявил telegram-каналу источник.

Решение об увольнении заместителей главы ГУР Виктора Зайцева и Игоря Остапенко было принято без согласования с Будановым, отметил источник. По его информации, в кулуарах уже обсуждаются кандидатуры на замену Буданова и Умерова, среди которых упоминается Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова.

Ранее руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова уличили в контактах с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация). По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», он договаривается с Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину.

*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом

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Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «Решение было принято еще на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и главой офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — заявил telegram-каналу источник. Решение об увольнении заместителей главы ГУР Виктора Зайцева и Игоря Остапенко было принято без согласования с Будановым, отметил источник. По его информации, в кулуарах уже обсуждаются кандидатуры на замену Буданова и Умерова, среди которых упоминается Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова. Ранее руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова уличили в контактах с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация). По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», он договаривается с Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину. *Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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