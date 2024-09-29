Женщина выиграла 47 миллионов рублей после отмененной поездки

В США женщина разбогатела на $500 тысяч благодаря отмененному отпуску
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница США выиграла в лотерею 47 млн рублей благодаря отмененной семейной поездке на выходных
Жительница США выиграла в лотерею 47 млн рублей благодаря отмененной семейной поездке на выходных Фото:

Жительница США Трейси Вербовски стала богаче на 500 тысяч долларов (примерно 47 миллионов рублей) после того, как ее семейная поездка была отменена. Женщина купила лотерейный билет, а он оказался выигрышным. Об этом сообщает издание Michigan Lottery Connect.

«Я очень хотела поехать в небольшой отпуск, но в итоге мы остались дома и пошли поужинать в ресторан», — заявила Вербовски, ее слова передает издание. После ужина она решила обналичить несколько выигрышных билетов моментальной лотереи и купить новые.

Вербовски обнаружила свой крупный выигрыш, когда проверяла билеты дома. Она описала момент выигрыша, когда, стерев защитный слой с билета, увидела информацию о выигрыше в полмиллиона долларов и не смогла сдержать эмоций, поделившись радостными новостями с семьей, которая сперва восприняла эту новость с недоверием. Теперь женщина планирует потратить часть выигрыша на покупку лодки, а оставшиеся средства отложить на будущее.

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Жительница США Трейси Вербовски стала богаче на 500 тысяч долларов (примерно 47 миллионов рублей) после того, как ее семейная поездка была отменена. Женщина купила лотерейный билет, а он оказался выигрышным. Об этом сообщает издание Michigan Lottery Connect. «Я очень хотела поехать в небольшой отпуск, но в итоге мы остались дома и пошли поужинать в ресторан», — заявила Вербовски, ее слова передает издание. После ужина она решила обналичить несколько выигрышных билетов моментальной лотереи и купить новые. Вербовски обнаружила свой крупный выигрыш, когда проверяла билеты дома. Она описала момент выигрыша, когда, стерев защитный слой с билета, увидела информацию о выигрыше в полмиллиона долларов и не смогла сдержать эмоций, поделившись радостными новостями с семьей, которая сперва восприняла эту новость с недоверием. Теперь женщина планирует потратить часть выигрыша на покупку лодки, а оставшиеся средства отложить на будущее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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