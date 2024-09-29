Женщина выиграла 47 миллионов рублей после отмененной поездки

Жительница США Трейси Вербовски стала богаче на 500 тысяч долларов (примерно 47 миллионов рублей) после того, как ее семейная поездка была отменена. Женщина купила лотерейный билет, а он оказался выигрышным. Об этом сообщает издание Michigan Lottery Connect.
«Я очень хотела поехать в небольшой отпуск, но в итоге мы остались дома и пошли поужинать в ресторан», — заявила Вербовски, ее слова передает издание. После ужина она решила обналичить несколько выигрышных билетов моментальной лотереи и купить новые.
Вербовски обнаружила свой крупный выигрыш, когда проверяла билеты дома. Она описала момент выигрыша, когда, стерев защитный слой с билета, увидела информацию о выигрыше в полмиллиона долларов и не смогла сдержать эмоций, поделившись радостными новостями с семьей, которая сперва восприняла эту новость с недоверием. Теперь женщина планирует потратить часть выигрыша на покупку лодки, а оставшиеся средства отложить на будущее.
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