Когда водителям менять шины на зимние

Тишковец: планировать смену шин на зимние можно ближе к ноябрю
© Служба новостей «URA.RU»
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Менять летнюю резину на зимнюю можно будет ближе к началу ноября
Менять летнюю резину на зимнюю можно будет ближе к началу ноября Фото:

Водители в центральных регионах России могут отложить смену шин на зимние до ноября, так как октябрь ожидается теплее обычного. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В целом, октябрь в Центральной России прогнозируется на 2-3 градуса теплее климатической нормы», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он уточнил, что для Москвы норма в этом месяце ночью составляет +2,1 градуса, днем +8,2 градуса.

Тишковец также отметил, что теплая погода ожидается не только в Центральной России, но и в большинстве других регионов страны, где температура может быть выше нормы на 3-5 градусов. В Черноземье и Поволжье прогнозируется «старое бабье лето», а вот на Кольском полуострове температура будет около климатической нормы. С учетом этих данных, синоптик советует планировать замену шин на зимние ближе к началу ноября, когда начнется «глубокая» осень.

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Водители в центральных регионах России могут отложить смену шин на зимние до ноября, так как октябрь ожидается теплее обычного. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В целом, октябрь в Центральной России прогнозируется на 2-3 градуса теплее климатической нормы», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он уточнил, что для Москвы норма в этом месяце ночью составляет +2,1 градуса, днем +8,2 градуса. Тишковец также отметил, что теплая погода ожидается не только в Центральной России, но и в большинстве других регионов страны, где температура может быть выше нормы на 3-5 градусов. В Черноземье и Поволжье прогнозируется «старое бабье лето», а вот на Кольском полуострове температура будет около климатической нормы. С учетом этих данных, синоптик советует планировать замену шин на зимние ближе к началу ноября, когда начнется «глубокая» осень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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