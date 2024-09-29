Когда водителям менять шины на зимние

Водители в центральных регионах России могут отложить смену шин на зимние до ноября, так как октябрь ожидается теплее обычного. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В целом, октябрь в Центральной России прогнозируется на 2-3 градуса теплее климатической нормы», — написал Тишковец в своем telegram-канале. Он уточнил, что для Москвы норма в этом месяце ночью составляет +2,1 градуса, днем +8,2 градуса.
Тишковец также отметил, что теплая погода ожидается не только в Центральной России, но и в большинстве других регионов страны, где температура может быть выше нормы на 3-5 градусов. В Черноземье и Поволжье прогнозируется «старое бабье лето», а вот на Кольском полуострове температура будет около климатической нормы. С учетом этих данных, синоптик советует планировать замену шин на зимние ближе к началу ноября, когда начнется «глубокая» осень.
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