На Кубани 12 машин скорой помощи направили на место аварии автобуса с фурой

После аварии, в которой столкнулись рейсовый автобус и грузовик в районе станции Старокорсунская (Краснодарский край), задействовали 12 бригад скорой помощи. Об этом заявили в региональном оперштабе.
«На месте аварии рейсового автобуса и грузовика... уже задействованы 12 бригад скорой помощи», — сказано в официальном telegram-канале оперштаба. Там также сообщается, что в настоящее время есть шестеро пострадавших. Получившие травмы и ожоги различной степени тяжести направляются в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней степени тяжести отправили в детскую краевую больницу.
Авария автобуса с фурой произошла на Кубани 29 сентября. В МЧС сообщали, что после столкновения возник пожар, водитель автобуса сгорел заживо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.