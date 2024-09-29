На Кубани 12 машин скорой помощи направили на место аварии автобуса с фурой

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Врачи помогают пострадавшим и проводят госпитализацию
Врачи помогают пострадавшим и проводят госпитализацию Фото:

После аварии, в которой столкнулись рейсовый автобус и грузовик в районе станции Старокорсунская (Краснодарский край), задействовали 12 бригад скорой помощи. Об этом заявили в региональном оперштабе.

«На месте аварии рейсового автобуса и грузовика... уже задействованы 12 бригад скорой помощи», — сказано в официальном telegram-канале оперштаба. Там также сообщается, что в настоящее время есть шестеро пострадавших. Получившие травмы и ожоги различной степени тяжести направляются в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней степени тяжести отправили в детскую краевую больницу.

Авария автобуса с фурой произошла на Кубани 29 сентября. В МЧС сообщали, что после столкновения возник пожар, водитель автобуса сгорел заживо. 

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После аварии, в которой столкнулись рейсовый автобус и грузовик в районе станции Старокорсунская (Краснодарский край), задействовали 12 бригад скорой помощи. Об этом заявили в региональном оперштабе. «На месте аварии рейсового автобуса и грузовика... уже задействованы 12 бригад скорой помощи», — сказано в официальном telegram-канале оперштаба. Там также сообщается, что в настоящее время есть шестеро пострадавших. Получившие травмы и ожоги различной степени тяжести направляются в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней степени тяжести отправили в детскую краевую больницу. Авария автобуса с фурой произошла на Кубани 29 сентября. В МЧС сообщали, что после столкновения возник пожар, водитель автобуса сгорел заживо. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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