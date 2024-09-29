МЧС России: на Кубани после аварии с фурой есть погибший и пострадавшие

После аварии с участием маршрутного транспортного средства и фуры под Краснодаром погиб водитель автобуса, восемь пассажиров пострадали. После столкновения возник пожар. Об этом сообщили в МЧС России.
«Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской... предварительно, водитель автобуса погиб. Восемь пассажиров получили травмы, из них три ребенка», — пишет МЧС в своем официальном telegram-канале. Сообщается, что на месте аварии работают 35 специалистов и девять единиц техники.
Ранее появились кадры с места ДТП, произошедшего на Кубани. Машины загорелись после столкновения, пожар удалось локализовать.
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