МЧС России: на Кубани после аварии с фурой есть погибший и пострадавшие

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В МЧС заявили о работе специалистов на месте аварии
В МЧС заявили о работе специалистов на месте аварии Фото:

После аварии с участием маршрутного транспортного средства и фуры под Краснодаром погиб водитель автобуса, восемь пассажиров пострадали. После столкновения возник пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

«Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской... предварительно, водитель автобуса погиб. Восемь пассажиров получили травмы, из них три ребенка», — пишет МЧС в своем официальном telegram-канале. Сообщается, что на месте аварии работают 35 специалистов и девять единиц техники.

Ранее появились кадры с места ДТП, произошедшего на Кубани. Машины загорелись после столкновения, пожар удалось локализовать.

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После аварии с участием маршрутного транспортного средства и фуры под Краснодаром погиб водитель автобуса, восемь пассажиров пострадали. После столкновения возник пожар. Об этом сообщили в МЧС России. «Из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской... предварительно, водитель автобуса погиб. Восемь пассажиров получили травмы, из них три ребенка», — пишет МЧС в своем официальном telegram-канале. Сообщается, что на месте аварии работают 35 специалистов и девять единиц техники. Ранее появились кадры с места ДТП, произошедшего на Кубани. Машины загорелись после столкновения, пожар удалось локализовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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