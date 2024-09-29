На Кубани автобус с 49 пассажирами столкнулся с фурой, водитель сгорел заживо: что известно о ДТП

Под Краснодаром фура врезалась в автобус, начался мощный пожар

30 сентября 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водитель фуры выехал на встречку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснодарском крае 29 сентября автобус с 49 пассажирами, в числе которых были фанаты ставропольского гандбольного клуба «Виктор», и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался пожар, водитель бензовоза сгорел заживо, еще минимум шесть человек пострадали. Что известно об аварии, и что послужило его причиной — в материале URA.RU. Автобус с фурой столкнулись под Краснодаром Сообщение о ДТП в Краснодарском крае поступило 29 сентября вечером. На большой скорости столкнулись автобус, в котором находились 49 человек, и фура. После ДТП начался пожар. Водитель фуры погиб на месте, также пострадали четыре человека. На место происшествия незамедлительно прибыли спецслужбы. Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузового автомобиля MAN выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом Yutong. После ДТП есть погибший и пострадавшие Позднее появилась информация о восьми пострадавших пассажирах. В пресс-службе МЧС России также уточнили, что водитель автобуса числится в числе пострадавших — первоначально сообщалось, что он погиб. Управлявший грузовым автомобилем погиб. На месте аварии работали 35 специалистов и девять единиц техники, уточнили в ведомстве. Водитель автобуса числится как пострадавший (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кто находился в автобусе В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополья. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе клуба. Фанаты возвращались из Краснодара с выездного матча команды. Всего от «Виктора» отправлялись четыре автобуса: один с командой и три — с болельщиками, уточнили в клубе. В ДТП попало одно из транспортных средств. Специалисты оказывают помощь пострадавшим После аварии в районе станции Старокорсунская задействовали 12 бригад скорой помощи, рассказали в региональном оперштабе. Там сообщили о шести пострадавших, которые получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Людей направили в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней степени тяжести отправили в детскую краевую больницу. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Версии аварии Выезд водителя грузовика на встречную полосу пока считается основной версией причины ДТП с рейсовым автобусом на Кубани. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель фуры выехал за пределы своей полосы, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии начался пожар, говорится в telegram-канале регионального главка МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае 29 сентября автобус с 49 пассажирами, в числе которых были фанаты ставропольского гандбольного клуба «Виктор», и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался пожар, водитель бензовоза сгорел заживо, еще минимум шесть человек пострадали. Что известно об аварии, и что послужило его причиной — в материале URA.RU. Сообщение о ДТП в Краснодарском крае поступило 29 сентября вечером. На большой скорости столкнулись автобус, в котором находились 49 человек, и фура. После ДТП начался пожар. Водитель фуры погиб на месте, также пострадали четыре человека. На место происшествия незамедлительно прибыли спецслужбы. Предварительно установлено, что 59-летний водитель грузового автомобиля MAN выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом Yutong. Позднее появилась информация о восьми пострадавших пассажирах. В пресс-службе МЧС России также уточнили, что водитель автобуса числится в числе пострадавших — первоначально сообщалось, что он погиб. Управлявший грузовым автомобилем погиб. На месте аварии работали 35 специалистов и девять единиц техники, уточнили в ведомстве. В автобусе находились болельщики гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополья. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе клуба. Фанаты возвращались из Краснодара с выездного матча команды. Всего от «Виктора» отправлялись четыре автобуса: один с командой и три — с болельщиками, уточнили в клубе. В ДТП попало одно из транспортных средств. После аварии в районе станции Старокорсунская задействовали 12 бригад скорой помощи, рассказали в региональном оперштабе. Там сообщили о шести пострадавших, которые получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Людей направили в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней степени тяжести отправили в детскую краевую больницу. Выезд водителя грузовика на встречную полосу пока считается основной версией причины ДТП с рейсовым автобусом на Кубани. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель фуры выехал за пределы своей полосы, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии начался пожар, говорится в telegram-канале регионального главка МВД.