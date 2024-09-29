Водитель фуры погиб
В Краснодарском крае автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате этого начался сильный пожар.
«На большой скорости столкнулись автобус и фура. После столкновения машины загорелись», — пишет telegram-канал «112».
ДТП произошло в станице Старокорсунская. На место происшествия прибыли спецслужбы, пожар локализован. Погиб водитель фуры, четыре ребенка пострадали. Информация о других пострадавших уточняется. Отмечается, что в автобусе находилось 49 человек.
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