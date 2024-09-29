Под Краснодаром автобус столкнулся с фурой, начался мощный пожар. Видео

29 сентября 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Водитель фуры погиб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснодарском крае автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате этого начался сильный пожар. «На большой скорости столкнулись автобус и фура. После столкновения машины загорелись», — пишет telegram-канал «112». ДТП произошло в станице Старокорсунская. На место происшествия прибыли спецслужбы, пожар локализован. Погиб водитель фуры, четыре ребенка пострадали. Информация о других пострадавших уточняется. Отмечается, что в автобусе находилось 49 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате этого начался сильный пожар. «На большой скорости столкнулись автобус и фура. После столкновения машины загорелись», — пишет telegram-канал «112». ДТП произошло в станице Старокорсунская. На место происшествия прибыли спецслужбы, пожар локализован. Погиб водитель фуры, четыре ребенка пострадали. Информация о других пострадавших уточняется. Отмечается, что в автобусе находилось 49 человек.