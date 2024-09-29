Под Краснодаром автобус столкнулся с фурой, начался мощный пожар. Видео

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Пит-стоп для водителей. Челябинск, большегруз, фура, автотранспорт, дальнобой, дорожный трафик
Водитель фуры погиб Фото:

В Краснодарском крае автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате этого начался сильный пожар.

«На большой скорости столкнулись автобус и фура. После столкновения машины загорелись», — пишет telegram-канал «112».

ДТП произошло в станице Старокорсунская. На место происшествия прибыли спецслужбы, пожар локализован. Погиб водитель фуры, четыре ребенка пострадали. Информация о других пострадавших уточняется. Отмечается, что в автобусе находилось 49 человек.

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В Краснодарском крае автобус и фура столкнулись на большой скорости. В результате этого начался сильный пожар. «На большой скорости столкнулись автобус и фура. После столкновения машины загорелись», — пишет telegram-канал «112». ДТП произошло в станице Старокорсунская. На место происшествия прибыли спецслужбы, пожар локализован. Погиб водитель фуры, четыре ребенка пострадали. Информация о других пострадавших уточняется. Отмечается, что в автобусе находилось 49 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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