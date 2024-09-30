МЧС обнаружило тело погибшего при пожаре в ЖК в Москве

30 сентября 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве в жилом комплексе «Селигер сити» после пожара нашли тело одного погибшего человека. Об этом сообщили в МЧС России. «Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Сам пожар произошел в ночь на 30 сентября, на данный момент он потушен. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газовых баллонов в одной из квартир. В ней шли ремонтные работы. Огнем были охвачены квартиры с пятого по восьмой этаж, также были слышны восемь взрывов. По данным МЧС, в результате произошедшего пострадали четыре человека, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в жилом комплексе «Селигер сити» после пожара нашли тело одного погибшего человека. Об этом сообщили в МЧС России. «Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Сам пожар произошел в ночь на 30 сентября, на данный момент он потушен. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газовых баллонов в одной из квартир. В ней шли ремонтные работы. Огнем были охвачены квартиры с пятого по восьмой этаж, также были слышны восемь взрывов. По данным МЧС, в результате произошедшего пострадали четыре человека, передает MK.RU.