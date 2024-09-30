МЧС обнаружило тело погибшего при пожаре в ЖК в Москве

В Москве в жилом комплексе «Селигер сити» после пожара нашли тело одного погибшего человека. Об этом сообщили в МЧС России.
«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Сам пожар произошел в ночь на 30 сентября, на данный момент он потушен.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газовых баллонов в одной из квартир. В ней шли ремонтные работы. Огнем были охвачены квартиры с пятого по восьмой этаж, также были слышны восемь взрывов. По данным МЧС, в результате произошедшего пострадали четыре человека, передает MK.RU.
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В Москве в жилом комплексе «Селигер сити» после пожара нашли тело одного погибшего человека. Об этом сообщили в МЧС России. «Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Сам пожар произошел в ночь на 30 сентября, на данный момент он потушен. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газовых баллонов в одной из квартир. В ней шли ремонтные работы. Огнем были охвачены квартиры с пятого по восьмой этаж, также были слышны восемь взрывов. По данным МЧС, в результате произошедшего пострадали четыре человека, передает MK.RU.