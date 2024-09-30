Пожар в ЖК «Селигер сити» на севере Москвы потушили

30 сентября 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали огонь в ЖК «Селигер Сити» в Москве (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар, который вспыхнул в жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В 04:19 мск пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. В ночь на 30 сентября на севере Москвы в ЖК «Селигер Сити» произошел пожар. Предварительно, причиной стал взрыв газовых баллонов в одной из квартир, где шли ремонтные работы. Как сообщила пресс-служба МЧС, огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж по адресу Ильменский проезд. Согласно сообщению telegram-канала Mash, жильцы слышали до восьми взрывов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар, который вспыхнул в жилом комплексе бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В 04:19 мск пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. В ночь на 30 сентября на севере Москвы в ЖК «Селигер Сити» произошел пожар. Предварительно, причиной стал взрыв газовых баллонов в одной из квартир, где шли ремонтные работы. Как сообщила пресс-служба МЧС, огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж по адресу Ильменский проезд. Согласно сообщению telegram-канала Mash, жильцы слышали до восьми взрывов.