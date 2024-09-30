Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке украинского БПЛА

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб российский боец самообороны при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Врачи до последнего боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ ранен мирный житель. Врачи диагностировали у него ожоги предплечья и голеней. Ему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Ранее в ночь на 29 сентября ВСУ нанесли массированный удар по регионам России, применив 125 беспилотников. В результате атаки в Белгородской области три местных жителя получили ранения, передает «Царьград».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб российский боец самообороны при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Врачи до последнего боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ ранен мирный житель. Врачи диагностировали у него ожоги предплечья и голеней. Ему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. Ранее в ночь на 29 сентября ВСУ нанесли массированный удар по регионам России, применив 125 беспилотников. В результате атаки в Белгородской области три местных жителя получили ранения, передает «Царьград».