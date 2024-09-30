Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке украинского БПЛА

30 сентября 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Солдат ВС РФ погиб при атаке БПЛА в Белгородской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб российский боец самообороны при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Врачи до последнего боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ ранен мирный житель. Врачи диагностировали у него ожоги предплечья и голеней. Ему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. Ранее в ночь на 29 сентября ВСУ нанесли массированный удар по регионам России, применив 125 беспилотников. В результате атаки в Белгородской области три местных жителя получили ранения, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб российский боец самообороны при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Врачи до последнего боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ ранен мирный житель. Врачи диагностировали у него ожоги предплечья и голеней. Ему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. Ранее в ночь на 29 сентября ВСУ нанесли массированный удар по регионам России, применив 125 беспилотников. В результате атаки в Белгородской области три местных жителя получили ранения, передает «Царьград».