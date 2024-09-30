Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке украинского БПЛА

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Солдат ВС РФ погиб при атаке БПЛА в Белгородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб российский боец самообороны при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Врачи до последнего боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ ранен мирный житель. Врачи диагностировали у него ожоги предплечья и голеней. Ему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее в ночь на 29 сентября ВСУ нанесли массированный удар по регионам России, применив 125 беспилотников. В результате атаки в Белгородской области три местных жителя получили ранения, передает «Царьград».

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В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб российский боец самообороны при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Врачи до последнего боролись за жизнь военного, однако спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ ранен мирный житель. Врачи диагностировали у него ожоги предплечья и голеней. Ему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. Ранее в ночь на 29 сентября ВСУ нанесли массированный удар по регионам России, применив 125 беспилотников. В результате атаки в Белгородской области три местных жителя получили ранения, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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