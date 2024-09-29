29 сентября 2024
28 сентября 2024

В Тюменскую слободу и Комарово построят новый заезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик в ближайшее время приступит к работам
Подрядчик в ближайшее время приступит к работам Фото:

В Тюмени построят односторонний заезд с Червишевского тракта на улицу Уездную. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Заключен муниципальный контракт на устройство одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную. Подрядная организация в ближайшее время зайдет на объект», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что в указанном районе оборудуют систему водоотведения, освещение, а также переустроят инженерные сети. Новая дорога улучшит транспортную доступность Тюменской слободы и Комарово.

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В Тюмени построят односторонний заезд с Червишевского тракта на улицу Уездную. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Заключен муниципальный контракт на устройство одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную. Подрядная организация в ближайшее время зайдет на объект», — сообщили в мэрии. Отмечается, что в указанном районе оборудуют систему водоотведения, освещение, а также переустроят инженерные сети. Новая дорога улучшит транспортную доступность Тюменской слободы и Комарово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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