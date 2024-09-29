В Тюменскую слободу и Комарово построят новый заезд

Подрядчик в ближайшее время приступит к работам
В Тюмени построят односторонний заезд с Червишевского тракта на улицу Уездную. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Заключен муниципальный контракт на устройство одностороннего заезда с Червишевского тракта на улицу Уездную. Подрядная организация в ближайшее время зайдет на объект», — сообщили в мэрии.
Отмечается, что в указанном районе оборудуют систему водоотведения, освещение, а также переустроят инженерные сети. Новая дорога улучшит транспортную доступность Тюменской слободы и Комарово.
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