В Петербурге мужчина приехал лечиться от наркозависимости и умер на пороге больницы

«Фонтанка»: наркозависимый умер после обращения в больницу
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Медикам не удалось спасти наркозависимого Фото:

В Санкт-Петербурге наркозависимый умер после обращения за помощью в медицинскую службу. Несмотря на немедленно оказанную помощь, мужчина скончался.

«Мужчина прибыл в Первую наркологическую службу вместе со своей сожительницей. Но уже на входе в клинику почувствовал себя плохо», — пишет портал «Фонтанка».

Ему вызвали скорую. Несмотря на оперативно прибывшую реанимацию и усилия врачей Мариинской больницы, куда его доставили медики, спасти пациента не удалось.

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В Санкт-Петербурге наркозависимый умер после обращения за помощью в медицинскую службу. Несмотря на немедленно оказанную помощь, мужчина скончался. «Мужчина прибыл в Первую наркологическую службу вместе со своей сожительницей. Но уже на входе в клинику почувствовал себя плохо», — пишет портал «Фонтанка». Ему вызвали скорую. Несмотря на оперативно прибывшую реанимацию и усилия врачей Мариинской больницы, куда его доставили медики, спасти пациента не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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