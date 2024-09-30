Происшествия В Петербурге мужчина приехал лечиться от наркозависимости и умер на пороге больницы «Фонтанка»: наркозависимый умер после обращения в больницу 30 сентября 2024 в 11:10 Размер текста - 17 + Медикам не удалось спасти наркозависимого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге наркозависимый умер после обращения за помощью в медицинскую службу. Несмотря на немедленно оказанную помощь, мужчина скончался. «Мужчина прибыл в Первую наркологическую службу вместе со своей сожительницей. Но уже на входе в клинику почувствовал себя плохо», — пишет портал «Фонтанка». Ему вызвали скорую. Несмотря на оперативно прибывшую реанимацию и усилия врачей Мариинской больницы, куда его доставили медики, спасти пациента не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге наркозависимый умер после обращения за помощью в медицинскую службу. Несмотря на немедленно оказанную помощь, мужчина скончался. «Мужчина прибыл в Первую наркологическую службу вместе со своей сожительницей. Но уже на входе в клинику почувствовал себя плохо», — пишет портал «Фонтанка». Ему вызвали скорую. Несмотря на оперативно прибывшую реанимацию и усилия врачей Мариинской больницы, куда его доставили медики, спасти пациента не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям