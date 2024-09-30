В Петербурге мужчина приехал лечиться от наркозависимости и умер на пороге больницы

Медикам не удалось спасти наркозависимого
В Санкт-Петербурге наркозависимый умер после обращения за помощью в медицинскую службу. Несмотря на немедленно оказанную помощь, мужчина скончался.
«Мужчина прибыл в Первую наркологическую службу вместе со своей сожительницей. Но уже на входе в клинику почувствовал себя плохо», — пишет портал «Фонтанка».
Ему вызвали скорую. Несмотря на оперативно прибывшую реанимацию и усилия врачей Мариинской больницы, куда его доставили медики, спасти пациента не удалось.
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