Суд отправил в колонию пермяка, который до смерти забил своего брата

Житель Горнозаводска (Пермский край) отправится в колонию за убийство старшего брата. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ.
«Следствием и судом установлено, что в начале января 2024 года обвиняемый в алкогольном опьянении в ходе ссоры избил своего старшего брата руками и ногами. От полученных травм потерпевший умер. Собранные следственным отделом по городу Горнозаводску СУ СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении.
Суд признал 33-летнего мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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