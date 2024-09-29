29 сентября 2024
28 сентября 2024

Суд отправил в колонию пермяка, который до смерти забил своего брата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виновный убил старшего брата в ходе ссоры
Виновный убил старшего брата в ходе ссоры Фото:

Житель Горнозаводска (Пермский край) отправится в колонию за убийство старшего брата. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что в начале января 2024 года обвиняемый в алкогольном опьянении в ходе ссоры избил своего старшего брата руками и ногами. От полученных травм потерпевший умер. Собранные следственным отделом по городу Горнозаводску СУ СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении.

Суд признал 33-летнего мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Горнозаводска (Пермский край) отправится в колонию за убийство старшего брата. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ. «Следствием и судом установлено, что в начале января 2024 года обвиняемый в алкогольном опьянении в ходе ссоры избил своего старшего брата руками и ногами. От полученных травм потерпевший умер. Собранные следственным отделом по городу Горнозаводску СУ СК России по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — говорится в сообщении. Суд признал 33-летнего мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...