ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов и диверсий в Ингушетии

30 сентября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы на территории объектов и диверсии против правоохранителей. «Серия диверсий на территории объектов и нападений на правоохранителей предотвращена в Ингушетии», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. По данным спецслужбы, один из задержанных был ликвидирован, так как оказал вооруженное сопротивление. У террористов нашли взрывчатку мощностью около 10 кг тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат. Ранее в Ингушетии шестеро человек готовили теракты в церкви. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов. ФСБ задержала подозреваемых, на них заведено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы на территории объектов и диверсии против правоохранителей. «Серия диверсий на территории объектов и нападений на правоохранителей предотвращена в Ингушетии», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. По данным спецслужбы, один из задержанных был ликвидирован, так как оказал вооруженное сопротивление. У террористов нашли взрывчатку мощностью около 10 кг тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат. Ранее в Ингушетии шестеро человек готовили теракты в церкви. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов. ФСБ задержала подозреваемых, на них заведено уголовное дело.