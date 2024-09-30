ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов и диверсий в Ингушетии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы на территории объектов и диверсии против правоохранителей.
«Серия диверсий на территории объектов и нападений на правоохранителей предотвращена в Ингушетии», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. По данным спецслужбы, один из задержанных был ликвидирован, так как оказал вооруженное сопротивление. У террористов нашли взрывчатку мощностью около 10 кг тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат.
Ранее в Ингушетии шестеро человек готовили теракты в церкви. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов. ФСБ задержала подозреваемых, на них заведено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.