ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов и диверсий в Ингушетии

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ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы на территории объектов и диверсии против правоохранителей.

«Серия диверсий на территории объектов и нападений на правоохранителей предотвращена в Ингушетии», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. По данным спецслужбы, один из задержанных был ликвидирован, так как оказал вооруженное сопротивление. У террористов нашли взрывчатку мощностью около 10 кг тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат.

Ранее в Ингушетии шестеро человек готовили теракты в церкви. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов. ФСБ задержала подозреваемых, на них заведено уголовное дело.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов в Ингушетии. По данным силовиков, готовились взрывы на территории объектов и диверсии против правоохранителей. «Серия диверсий на территории объектов и нападений на правоохранителей предотвращена в Ингушетии», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА Новости. По данным спецслужбы, один из задержанных был ликвидирован, так как оказал вооруженное сопротивление. У террористов нашли взрывчатку мощностью около 10 кг тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат. Ранее в Ингушетии шестеро человек готовили теракты в церкви. По данным силовиков, готовились взрывы в церкви в Сунже и диверсии против правоохранительных органов. ФСБ задержала подозреваемых, на них заведено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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