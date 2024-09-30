Марина Федункив сообщила, что станет матерью

30 сентября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Актриса Марина Федункив ждет ребенка Фото: Предоставленно ТНТ Российская комедийная актриса Марина Федункив, которой 53 года, рассказала, что ждет ребенка. Об этом она заявила в эфире шоу комика Павла Воли. «Да, будем», — уверенно ответила Марина Федункив на вопрос Павла Воли о планировании детей. Он выразил удивление, заявив, что Федункив может продолжить благородную графскую династию. Ведущий пожелал гостье шоу удачи в проектах и семейной жизни. О том, что Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи ждут первенца, стало известно в августе. Тогда источники заявили, что актриса уже тогда была на шестом месяце беременности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская комедийная актриса Марина Федункив, которой 53 года, рассказала, что ждет ребенка. Об этом она заявила в эфире шоу комика Павла Воли. «Да, будем», — уверенно ответила Марина Федункив на вопрос Павла Воли о планировании детей. Он выразил удивление, заявив, что Федункив может продолжить благородную графскую династию. Ведущий пожелал гостье шоу удачи в проектах и семейной жизни. О том, что Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи ждут первенца, стало известно в августе. Тогда источники заявили, что актриса уже тогда была на шестом месяце беременности.