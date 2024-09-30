Марина Федункив сообщила, что станет матерью

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Марина Федункив
Актриса Марина Федункив ждет ребенка Фото:

Российская комедийная актриса Марина Федункив, которой 53 года, рассказала, что ждет ребенка. Об этом она заявила в эфире шоу комика Павла Воли.

«Да, будем», — уверенно ответила Марина Федункив на вопрос Павла Воли о планировании детей. Он выразил удивление, заявив, что Федункив может продолжить благородную графскую династию. Ведущий пожелал гостье шоу удачи в проектах и семейной жизни.

О том, что Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи ждут первенца, стало известно в августе. Тогда источники заявили, что актриса уже тогда была на шестом месяце беременности.

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Российская комедийная актриса Марина Федункив, которой 53 года, рассказала, что ждет ребенка. Об этом она заявила в эфире шоу комика Павла Воли. «Да, будем», — уверенно ответила Марина Федункив на вопрос Павла Воли о планировании детей. Он выразил удивление, заявив, что Федункив может продолжить благородную графскую династию. Ведущий пожелал гостье шоу удачи в проектах и семейной жизни. О том, что Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи ждут первенца, стало известно в августе. Тогда источники заявили, что актриса уже тогда была на шестом месяце беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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