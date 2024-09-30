Марина Федункив сообщила, что станет матерью

Актриса Марина Федункив ждет ребенка
Российская комедийная актриса Марина Федункив, которой 53 года, рассказала, что ждет ребенка. Об этом она заявила в эфире шоу комика Павла Воли.
«Да, будем», — уверенно ответила Марина Федункив на вопрос Павла Воли о планировании детей. Он выразил удивление, заявив, что Федункив может продолжить благородную графскую династию. Ведущий пожелал гостье шоу удачи в проектах и семейной жизни.
О том, что Марина Федункив и ее муж Стефано Маджи ждут первенца, стало известно в августе. Тогда источники заявили, что актриса уже тогда была на шестом месяце беременности.
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