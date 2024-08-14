СМИ сообщили о беременности звезды телевидения из Перми Марины Федункив

Марина Федункив ждет первенца
Звезда сериала «Реальные пацаны» и различных телешоу пермячка Марина Федункив ждет ребенка. О том, что 52-летняя артистка готовится впервые стать матерью, сообщают СМИ со ссылкой на анонимные источники.
«Звезда Comedy Woman Марина Федункив и ее муж Стефано в этом году впервые станут родителями. 52-летняя артистка ждет ребенка», — сообщает «СтарХит».
Изданию об этом рассказал источник со съемочной площадки нового шоу «Первые на деревне», где Федункив выступает в роли ведущей. По его словам, актриса примерно на шестом месяце беременности. Во время съемок она избегает опасных сцен.
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