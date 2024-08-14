14 августа 2024

СМИ сообщили о беременности звезды телевидения из Перми Марины Федункив

«СтарХит»: Марина Федункив ждет ребенка от итальянца Стефано Маджи
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Федункив ждет первенца
Марина Федункив ждет первенца Фото:

Звезда сериала «Реальные пацаны» и различных телешоу пермячка Марина Федункив ждет ребенка. О том, что 52-летняя артистка готовится впервые стать матерью, сообщают СМИ со ссылкой на анонимные источники.

«Звезда Comedy Woman Марина Федункив и ее муж Стефано в этом году впервые станут родителями. 52-летняя артистка ждет ребенка», — сообщает «СтарХит».

Изданию об этом рассказал источник со съемочной площадки нового шоу «Первые на деревне», где Федункив выступает в роли ведущей. По его словам, актриса примерно на шестом месяце беременности. Во время съемок она избегает опасных сцен.

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Звезда сериала «Реальные пацаны» и различных телешоу пермячка Марина Федункив ждет ребенка. О том, что 52-летняя артистка готовится впервые стать матерью, сообщают СМИ со ссылкой на анонимные источники. «Звезда Comedy Woman Марина Федункив и ее муж Стефано в этом году впервые станут родителями. 52-летняя артистка ждет ребенка», — сообщает «СтарХит». Изданию об этом рассказал источник со съемочной площадки нового шоу «Первые на деревне», где Федункив выступает в роли ведущей. По его словам, актриса примерно на шестом месяце беременности. Во время съемок она избегает опасных сцен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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