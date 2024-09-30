Мать, скрывавшаяся 17 лет после покушения на убийство дочери, впервые заговорила

30 сентября 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Антонину Мартынову удалось задержать спустя 16 лет после инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Антонина Федорова (Мартынова), которая 17 лет покушалась на жизнь своего двухлетнего ребенка, впервые рассказала о своем поступке. По версии следствия, в 2008 году женщина столкнула с лестницы свою дочь. Все это время Антонина пряталась от правоохранителей, которым удалось ее задержать лишь в 2024 году. Женщину осудили на восемь лет лишения свободы, однако свою вину обвиняемая так и не признала. Впервые за 17 лет Федорова впервые рассказала о том, что произошло с ее ребенком в тот день. По ее словам, это был несчастный случай, якобы дочь Антонины Алиса сама упала с лестницы. «Моя дочь упала с лестницы, и я не знаю, как это произошло. Я не видела момента падения.Я увидела ее лежащей на полу с третьего этажа. И в тот момент, когда я увидела, что она лежит, не шевелится и там кровь, я решила, что она мертва. И вот в этот момент я попала в ад», — призналась Мартынова (Федорова) в беседе с RT. Она заявила, что все следствие было основано на показаниях 11-летнего мальчика, жившего по соседству. Антонина Мартынова скрывалась от следствия 16 лет. Задержать ее удалось в мае 2024 года. Сама дочь Федоровой (Мартыновой) встала на сторону матери, жертвой преступления она себя не считает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Антонина Федорова (Мартынова), которая 17 лет покушалась на жизнь своего двухлетнего ребенка, впервые рассказала о своем поступке. По версии следствия, в 2008 году женщина столкнула с лестницы свою дочь. Все это время Антонина пряталась от правоохранителей, которым удалось ее задержать лишь в 2024 году. Женщину осудили на восемь лет лишения свободы, однако свою вину обвиняемая так и не признала. Впервые за 17 лет Федорова впервые рассказала о том, что произошло с ее ребенком в тот день. По ее словам, это был несчастный случай, якобы дочь Антонины Алиса сама упала с лестницы. «Моя дочь упала с лестницы, и я не знаю, как это произошло. Я не видела момента падения.Я увидела ее лежащей на полу с третьего этажа. И в тот момент, когда я увидела, что она лежит, не шевелится и там кровь, я решила, что она мертва. И вот в этот момент я попала в ад», — призналась Мартынова (Федорова) в беседе с RT. Она заявила, что все следствие было основано на показаниях 11-летнего мальчика, жившего по соседству. Антонина Мартынова скрывалась от следствия 16 лет. Задержать ее удалось в мае 2024 года. Сама дочь Федоровой (Мартыновой) встала на сторону матери, жертвой преступления она себя не считает.