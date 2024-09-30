Пермяка осудили за призывы к экстремизму

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Жителю Перми также временно запретили администрировать сайты в интернете
Жителю Перми также временно запретили администрировать сайты в интернете Фото:

Сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю поймали пермяка, который призывал к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Житель Перми разместил в соцсетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Орджоникидзевский районный суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на три года условно. Ему также запретили три года администрировать сайты в интернете.

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Сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю поймали пермяка, который призывал к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Житель Перми разместил в соцсетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — сообщили в ведомстве. Орджоникидзевский районный суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на три года условно. Ему также запретили три года администрировать сайты в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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