Пермяка осудили за призывы к экстремизму

Сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю поймали пермяка, который призывал к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Житель Перми разместил в соцсетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
Орджоникидзевский районный суд признал пермяка виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на три года условно. Ему также запретили три года администрировать сайты в интернете.
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