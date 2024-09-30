Власти Салехарда на две недели раньше открыли теплые остановки

В Салехарде открыли теплые остановочные павильоны
В Салехарде на две недели раньше открылись теплые остановки. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.
«Открыли 24 остановки по поручению главы города на две недели раньше планируемых сроков. В 9 остановках еще идет ремонт», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель администрации Салехарда.
Ранее редакция URA.RU писала в столице ЯНАО теплые остановки в Салехарде планировали открыть 15 октября. Но по поручению главы города Алексея Титовского их подготовили к открытию раньше срока.
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