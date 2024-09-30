Власти Салехарда на две недели раньше открыли теплые остановки

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В Салехарде открыли теплые остановочные павильоны
В Салехарде открыли теплые остановочные павильоны Фото:

В Салехарде на две недели раньше открылись теплые остановки. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«Открыли 24 остановки по поручению главы города на две недели раньше планируемых сроков. В 9 остановках еще идет ремонт», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель администрации Салехарда.

Ранее редакция URA.RU писала в столице ЯНАО теплые остановки в Салехарде планировали открыть 15 октября. Но по поручению главы города Алексея Титовского их подготовили к открытию раньше срока.

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В Салехарде на две недели раньше открылись теплые остановки. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. «Открыли 24 остановки по поручению главы города на две недели раньше планируемых сроков. В 9 остановках еще идет ремонт», — сообщил корреспонденту URA.RU представитель администрации Салехарда. Ранее редакция URA.RU писала в столице ЯНАО теплые остановки в Салехарде планировали открыть 15 октября. Но по поручению главы города Алексея Титовского их подготовили к открытию раньше срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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