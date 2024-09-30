В ХМАО конфликт директора школы с подчиненным дошел до мэра

В Нефтеюганске директор школы № 13 Дина Ребенок устроила травлю в отношении подчиненного после его жалобы в социальных сетях на отсутствие условий труда на работе. Как сообщил URA.RU советник директора Андрей Шутов, в стрессовом состоянии ему приходится работать уже месяц и он попросил о встрече с врио главы Нефтеюганска Натальей Халезовой.
«Долгое время я не могу нормально работать — нет кабинета и компьютера. Мой рабочий стол отдали новым сотрудникам. Всю ситуацию я описал в посте, который опубликовали в городском паблике. После этого директор школы обвинила меня во лжи при всем коллективе. Считаю, что это был огульная критика в мой адрес, поскольку коллеги видели, как я работал в учительской на своем ноутбуке. После этого вышел приказ о создании конфликтной комиссии и начале служебного расследования в отношении меня. Сейчас на меня идет давление и со стороны администрации школы, которая пишет докладные записки, видимо для того, чтобы было основание для вынесения дисциплинарного взыскания. Конфликтная ситуация внутри школы продолжается», — рассказал журналисту агентства сотрудник школы.
По словам Андрея Шутова, ему пообещали организовать личную встречу с врио мэра Нефтеюганска Натальей Хализовой. «За это время накопилось много вопросов по системе оплаты труда, распределению нагрузки, трудоустройству некомпетентных кадров. Хочется быть услышанным властями муниципалитета», — отметил собеседник агентства.
В свою очередь, директор школы утверждает, что у ее подчиненного всегда было рабочее место, оборудованное необходимой техникой. «До 16 сентября Андрей Александрович работал в учительской. После этого срока мы сделали рокировку по перемещению сотрудников и отдали учительскую педагогу по физкультуре, у которого долго не было своего кабинета. Андрей Александрович был перемещен в кабинет к заместителю директора. Все документально зафиксировано, поэтому это наглое вранье, что ему не предоставлялось рабочее место», — объяснила URA.RU Ребенок.
Причиной создания конфликтной комиссии, по словам руководства школы, явилось хамское поведение Андрея Шутова на одном из последних педагогических советов. «Он кричал, выключал мне микрофон, а в конце повернулся со словами, чтобы я забирала вещи и уходила из школы. По причине нарушения профессиональной педагогической этики и была создана эта комиссия», — отметила директор школы №13.
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