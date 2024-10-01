Эксперт назвал самые популярные способы мошенничества, на которые ведутся пенсионеры

Бийчук: телефонные мошенники часто представляются сотрудниками Пенсионного фонда

01 октября 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Мошенники используют новые способы обмана пенсионеров Фото: Илья Московец © URA.RU Злоумышленники нашли новые схемы мошенничества, на которые ведутся пенсионеры. Так, мошенники могут представляться сотрудниками Пенсионного фонда или энергосбытовых компаний, чтобы обманным путем заполучить накопления пожилых людей. Об этом заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. «Одной из наиболее популярных схем мошенничества являются звонки от энергосбытовых компаний. Мошенники могут представиться сотрудниками коммунальных служб, предлагая плановую замену электросчетчика», — заявил Андрей Бийчук. Его слова приводит РИА Новости. Для получения данных мошенники просят пенсионеров сказать код, который должен якобы прийти на телефон в виде СМС. Они уверяют, что это нужно для регистрации в электронной очереди. После чего, пользуясь доверием пожилого человека, получают доступ к данным. Также злоумышленники могут представиться работниками Пенсионного или Социального фонда, они действуют по той же схеме. Уверяя пенсионеров в перерасчете пенсии из-за неучтенного стажа и угрозах аннулирования выплат, мошенники просят перевести накопления на «единый счет». Для этого они требуют продиктовать код из СМС. Эксперт предупреждает, что не стоит доверять незнакомым номерам и сообщать пароли, так как официальные структуры никогда не запрашивают такие данные по телефону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Злоумышленники нашли новые схемы мошенничества, на которые ведутся пенсионеры. Так, мошенники могут представляться сотрудниками Пенсионного фонда или энергосбытовых компаний, чтобы обманным путем заполучить накопления пожилых людей. Об этом заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. «Одной из наиболее популярных схем мошенничества являются звонки от энергосбытовых компаний. Мошенники могут представиться сотрудниками коммунальных служб, предлагая плановую замену электросчетчика», — заявил Андрей Бийчук. Его слова приводит РИА Новости. Для получения данных мошенники просят пенсионеров сказать код, который должен якобы прийти на телефон в виде СМС. Они уверяют, что это нужно для регистрации в электронной очереди. После чего, пользуясь доверием пожилого человека, получают доступ к данным. Также злоумышленники могут представиться работниками Пенсионного или Социального фонда, они действуют по той же схеме. Уверяя пенсионеров в перерасчете пенсии из-за неучтенного стажа и угрозах аннулирования выплат, мошенники просят перевести накопления на «единый счет». Для этого они требуют продиктовать код из СМС. Эксперт предупреждает, что не стоит доверять незнакомым номерам и сообщать пароли, так как официальные структуры никогда не запрашивают такие данные по телефону.