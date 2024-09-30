Полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов

Полиция Сургута провела рейд на нелегальных мигрантов
В Сургуте полицейские устроили рейд против нелегальных мигрантов. Силовики проверили более двух десятков иностранцев.
«Проверке подверглось двухэтажное строение на улице Базовой. В отдел полиции доставлены более 20 иностранцев, 10 из которых находятся на территории Российской Федерации с различными нарушениями», — говорится в telegram-канале окружного УМВД.
На 14 человек полицейские завели протоколы об административном нарушении. А пятерых мигрантов решили выдворить из России.
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