30 сентября 2024

Полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов

В Сургуте полиция поймала нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Сургута провела рейд на нелегальных мигрантов
Полиция Сургута провела рейд на нелегальных мигрантов Фото:

В Сургуте полицейские устроили рейд против нелегальных мигрантов. Силовики проверили более двух десятков иностранцев.

«Проверке подверглось двухэтажное строение на улице Базовой. В отдел полиции доставлены более 20 иностранцев, 10 из которых находятся на территории Российской Федерации с различными нарушениями», — говорится в telegram-канале окружного УМВД.

На 14 человек полицейские завели протоколы об административном нарушении. А пятерых мигрантов решили выдворить из России.

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В Сургуте полицейские устроили рейд против нелегальных мигрантов. Силовики проверили более двух десятков иностранцев. «Проверке подверглось двухэтажное строение на улице Базовой. В отдел полиции доставлены более 20 иностранцев, 10 из которых находятся на территории Российской Федерации с различными нарушениями», — говорится в telegram-канале окружного УМВД. На 14 человек полицейские завели протоколы об административном нарушении. А пятерых мигрантов решили выдворить из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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