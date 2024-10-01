Стало известно, кому достанется наследство Добрынина

Имущество артиста Вячеслава Добрынина разделят между собой его вдова Ирина и дочь Екатерина. Об этом рассказал эксперт Станислав Дроботов.
«Имущество Вячеслава Добрынина поделится между его вдовой и дочерью», — передает слова Дроботова telegram-канал «Звездач». Он добавил, что вдова наследует половину имущества, а оставшаяся часть делится с дочерью умершего на равных правах, если другие наследники не откажутся от наследства.
Дочь от первого брака будет полноправной наследницей, тогда как бывшая супруга не имеет прав на наследство. Музыкант имел загородный дом в Подмосковье и квартиру в Москве, передали в telegram-канале.
Вячеслав Добрынин скончался 1 октября на 79-м году жизни от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения, передает A42. Его состояние ухудшилось после трех инсультов, и он почти два месяца провел в постели.
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