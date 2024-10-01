Появилось новое условие, при котором водителей будут лишать прав

Водителей, скрывающих номера спецустройством, будут лишать прав
© Служба новостей «URA.RU»
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За скрытие автомобильных номеров будут лишать прав
За скрытие автомобильных номеров будут лишать прав Фото:

Автомобилисты, применяющие устройства для скрытия номеров, будут лишаться водительских прав. Соответствующий законопроект был принят Госдумой РФ во втором и третьем чтении. 

«Госдума приняла законопроект о возможности лишать водительских прав за управление транспортным средством, на котором установлено устройство, позволяющее скрыть или видоизменить регистрационный номер», — решение принято на пленарном заседании. Трансляция велась на сайте ГД. В мае правительство РФ предложило законопроект, касающийся ужесточения наказаний за использование устройств для сокрытия регистрационных номеров. В июле его приняли в первом чтении.

Согласно текущей версии КоАП РФ, за это нарушение предусмотрены штраф в пять тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. Новый законопроект предлагает выделить это нарушение в отдельную часть статьи и установить наказание в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет, включая конфискацию устройства. Также предлагается лишать прав на срок до полутора лет за повторное вождение без номеров. Новые правила начнут действовать после официального опубликования закона.

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Автомобилисты, применяющие устройства для скрытия номеров, будут лишаться водительских прав. Соответствующий законопроект был принят Госдумой РФ во втором и третьем чтении.  «Госдума приняла законопроект о возможности лишать водительских прав за управление транспортным средством, на котором установлено устройство, позволяющее скрыть или видоизменить регистрационный номер», — решение принято на пленарном заседании. Трансляция велась на сайте ГД. В мае правительство РФ предложило законопроект, касающийся ужесточения наказаний за использование устройств для сокрытия регистрационных номеров. В июле его приняли в первом чтении. Согласно текущей версии КоАП РФ, за это нарушение предусмотрены штраф в пять тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. Новый законопроект предлагает выделить это нарушение в отдельную часть статьи и установить наказание в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет, включая конфискацию устройства. Также предлагается лишать прав на срок до полутора лет за повторное вождение без номеров. Новые правила начнут действовать после официального опубликования закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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