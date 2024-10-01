Жительница ЯНАО выиграла судебный спор с застройщиком, просрочившим сдачу квартиры в Москве

Жительница Нового Уренгоя взыскала неустойку и компенсацию морального вреда с застройщика ООО «А101», который нарушил условия договора долевого строительства, просрочив сдачу квартиры в Москве. Истица намерена была взыскать с ответчика 1,1 млн рублей. Горсуд снизил неустойку до 80 тысяч рублей, следует из гражданского дела Новоуренгойского горсуда.
«Взыскать с ООО „А101“ в пользу истицы неустойку в размере 80 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей, штраф в размере 45 тысяч рублей», — следует из решения суда. Застройщику предоставили отсрочку по выплатам неустойки и штрафа до конца 2024 года. Решение вступило в силу 28 сентября 2024 года.
По данным судебного следствия, договор долевого участия жительница Нового Уренгоя подписала с застройщиком в мае 2019 года. Она приобрела квартиру за 7,5 млн рублей. Акт приема передачи стороны подписали на год позже, чем планировалось по договору, — в октябре 2021 года. Истица просила в суде взыскать неустойку в размере 1,1 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Ответчик возражал, но в суд не явился.
Судья не согласился с расчетами истицы, поправив подсчеты по неустойке с учетом размера ключевой ставки ЦБ на день исполнения обязательств по договору. В октябре 2020 года ставка Центробанка составляла 4,5%.
При этом суд учел не только количество дней просрочки, а также некоторые обстоятельства профессиональной деятельности застройщика:
«Суд учитывает количество дней просрочки, а также то обстоятельство, что профессиональная деятельность ответчика затрагивает законные интересы многочисленных граждан — инвесторов, поэтому стабильность его деятельности на рынке инвестиционного строительства напрямую зависит от финансового положения, что, безусловно, заслуживает интереса», — решил суд.
По данным СБИС, ООО «А101» — компания из Москвы. Занимается строительством жилых домов в столице. В 2023 году убытки компании составили пять млрд рублей.
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