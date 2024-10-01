Тюменцев и жителей области оставят без бесплатного ТВ и радио. График

Тюменцев и жителей области оставят без бесплатного ТВ и радио
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Отключения продлятся до 31 октября
Отключения продлятся до 31 октября Фото:

В Тюмени и Тюменской области до 31 октября ожидаются периодические отключения бесплатных телеканалов и вещания радио. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Профилактические работы на сетях РТРС в Тюменской области продлятся до 31 октября. В отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — рассказали в инфоцентре властей.

С графиком отключений можно ознакомиться на карточках ниже. К примеру, в Тюмени отключения запланированы на 16 и 21 октября.

График отключений
График отключений
Фото:
График отключений
График отключений
Фото:
График отключений
График отключений
Фото:

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В Тюмени и Тюменской области до 31 октября ожидаются периодические отключения бесплатных телеканалов и вещания радио. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Профилактические работы на сетях РТРС в Тюменской области продлятся до 31 октября. В отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — рассказали в инфоцентре властей. С графиком отключений можно ознакомиться на карточках ниже. К примеру, в Тюмени отключения запланированы на 16 и 21 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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