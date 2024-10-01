Тюменцев и жителей области оставят без бесплатного ТВ и радио

Отключения продлятся до 31 октября
В Тюмени и Тюменской области до 31 октября ожидаются периодические отключения бесплатных телеканалов и вещания радио. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Профилактические работы на сетях РТРС в Тюменской области продлятся до 31 октября. В отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — рассказали в инфоцентре властей.
С графиком отключений можно ознакомиться на карточках ниже. К примеру, в Тюмени отключения запланированы на 16 и 21 октября.
График отключений
График отключений
График отключений
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