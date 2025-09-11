В былые годы своеобразным трамплином в советскую власть был комсомол. Всесоюзная молодежная организация была буквально включена в государственную систему и служила одним из способов попасть в высокие кабинеты. СССР распался и появились новые социальные лифты, поднимающие молодых людей к вершинам власти. Что это за организации, и насколько они сильны в Тюменской области — в материале URA.RU.
Куда пытаются завлечь тюменскую молодежь?
Сегодня в области представлено несколько крупных объединений, ориентированных на работу конкретно с молодыми людьми. Это, например, региональные ячейки федеральных организаций разной тематики: «Волонтеры победы», «Поисковое движение России», «Юнармия», «Движение Первых».
Однако куда успешнее кадры во власть приходят из партийной среды — свое «молодежное крыло» есть у каждой парламентской партии. Продолжает идеи комсомола — коммунистический ЛКСМ РФ, свои «молодежки» есть у ЛДПР и «Справедливой России». Нетрудно догадаться, что эффективнее всего будущих топов региональной политики «выращивает» Молодая Гвардия Единой России» — формально это самостоятельная организация, тем не менее она серьезно включена в работу партии власти.
Властная группа тюменских молодогвардейцев
С самого основания тюменской МГЕР ее руководители неизбежно попадают на топовые позиции в региональном политистеблишменте. Некоторые склонны относить бывших топ-молодогвардейцев к команде, которой доверяет действующий куратор внутриполитического блока правительства — замгубернатора Павел Белявский, он и был самым первым руководителем МГЕР Тюменской области (с 2007 по 2012 год).
Павел Белявский покинул «Молодую гвардию» в статусе депутата областной думы — его пост достался на тот момент возглавлявшему областную федерацию футбола Роману Чуйко. Сейчас второй глава региональной МГЕР заседает в облдуме и возглавляет тюменскую ячейку «Народного фронта».
Далее руководителя молодежного крыла ЕР поменяли в 2015 году — пост на пять лет занял Роман Рзаев — позднее он поработал в Центре управления регионом, а сейчас возглавил комитет по делам национальностей. Рзаев — один из самых молодых представителей молодежного звена регионального правительства, источники агентства прогнозируют его скорый карьерный рост.
В то время, когда Рзаев еще руководил молодогвардейцами, первый глава организации Павел Белявский смог возглавить пиар-блок областного правительства — департамент общественных связей, коммуникаций и молодежной политики. Директором он был до 2022 года, а когда ушел на повышение, — передал пост Ирине Широковой, которая также вышла из рядов МГЕР. Последний глава объединения — Владимир Сбитнев — уже заседает в городской думе и, по слухам, метит в областную.
Продвижение во власть стало системным
Регулярное появление в высших эшелонах тюменского правительства кадров, «выросших» в конкретном объединении доказывает, что определенный социальный лифт работает и люди стремятся им воспользоваться. Политолог Александр Безделов говорит, что переток управленцев из «Молодой Гвардии Единой России» в Тюменской перестал быть ситуативным и обрел признаки системы. По словам эксперта, такая ситуация складывается далеко не во всех регионах страны.
«Все, конечно, зависит от того, насколько эффективны руководители этой организации. Если им удается быть полезными власти, то они продвигаются. Если просто сидеть на месте, это ничем хорошим скорее всего не закончится. Павел Белявский, Роман Рзаев, Ирина Широкова, Роман Чуйко, — они не просто продвигаются региональными властями — они находят поддержку федеральных властей: администрации президента, руководства "Народного фронта" и так далее», — говорит Александр Безделов.
По словам политолога, доля присутствия молодогвардейцев на важных руководящих должностях в области очень высока. Как ранее сообщало URA.RU, Тема взаимодействия представителей «Единой России» и ее молодежного крыла была одной из ключевых на закрытой встрече, куда тюменских сопартийцев недавно созывал секретарь Генерального совета ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.
