Зима близко: появятся ли в Тюмени теплые автобусные остановки

В Тюмени не будут устанавливать теплые автобусные остановки за счет бюджета
Теплые остановки разделены на две части: открытую и закрытую
Теплые остановки разделены на две части: открытую и закрытую

В Тюмени не будут устанавливать теплые автобусные остановки за счет бюджета. Закупка таких павильонов возможна только за счет инвесторов. Об этом сообщили в администрации города.

«Установка теплых павильонов за счет бюджетных средств не предусмотрена. Их установка возможна только за счет внебюджетных средств», — сообщили в городской администрации.

Подобные остановки разделены на две части: открытую и закрытую. Вторая представляет собой небольшой помещение, оснащенное системой отопления.

