Зима близко: появятся ли в Тюмени теплые автобусные остановки

Теплые остановки разделены на две части: открытую и закрытую
В Тюмени не будут устанавливать теплые автобусные остановки за счет бюджета. Закупка таких павильонов возможна только за счет инвесторов. Об этом сообщили в администрации города.
«Установка теплых павильонов за счет бюджетных средств не предусмотрена. Их установка возможна только за счет внебюджетных средств», — сообщили в городской администрации.
Подобные остановки разделены на две части: открытую и закрытую. Вторая представляет собой небольшой помещение, оснащенное системой отопления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!