«Автомобилист» проиграл лидеру КХЛ в овертайме

01 октября 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец» Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл в овертайме «Локомотиву» из Ярославля, который является лидером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 0:1 ОТ (0:0; 0:0; 0:0; 0:1), передает корреспондент URA.RU. Команды не могли забить практически всю игру. Оборонительные тактики команд не позволяли этого сделать. При такой игре гости часто нарушали правила и оставались в меньшинстве. «Автомобилист» был дисциплинированнее, заработав лишь одно удаление за матч. Игра с нулями на табло перешла в дополнительное время. В овертайме форвард «Локомотива» Александр Радулов сместился с фланга ближе к центру и сильно пробил по воротам соперника, оформив единственную шайбу в матче. После 12-го тура ХК «Автомобилист» расположился на второй строчке в регулярном чемпионате и на первом месте в Восточной конференции КХЛ с 16 очками. Лидер общей таблицы «Локомотив» оторвался на три очка и имеет матч в запасе. В прошлом матче ХК «Автомобилист» разгромно проиграл казанскому «Ак Барсу» — 2:6. Этот матч стал окончанием четырехматчевой победной серии уральского клуба. Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл в овертайме «Локомотиву» из Ярославля, который является лидером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 0:1 ОТ (0:0; 0:0; 0:0; 0:1), передает корреспондент URA.RU. Команды не могли забить практически всю игру. Оборонительные тактики команд не позволяли этого сделать. При такой игре гости часто нарушали правила и оставались в меньшинстве. «Автомобилист» был дисциплинированнее, заработав лишь одно удаление за матч. Игра с нулями на табло перешла в дополнительное время. В овертайме форвард «Локомотива» Александр Радулов сместился с фланга ближе к центру и сильно пробил по воротам соперника, оформив единственную шайбу в матче. После 12-го тура ХК «Автомобилист» расположился на второй строчке в регулярном чемпионате и на первом месте в Восточной конференции КХЛ с 16 очками. Лидер общей таблицы «Локомотив» оторвался на три очка и имеет матч в запасе. В прошлом матче ХК «Автомобилист» разгромно проиграл казанскому «Ак Барсу» — 2:6. Этот матч стал окончанием четырехматчевой победной серии уральского клуба.