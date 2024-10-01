Пользователи Telegram снова сообщают о сбоях

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Жалоб на работу Telegram все больше Фото:

Пользователи Telegram в России массово жалуются на проблемы в работе сети. О жалобах сообщается на сайтах Downradar и Downdetector.

«Проблемы с работой сервиса стали появляться около 20:00 по московскому времени. Жалоб от пользователей становится все больше», — свидетельствуют данные сервисов. В основном люди жалуются на то, что не отправляются сообщения, не загружаются чаты и медиафайлы.

Причины сбоев в работе мессенджера пока неизвестны. Преимущественно сбои коснулись российских пользователей.

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Пользователи Telegram в России массово жалуются на проблемы в работе сети. О жалобах сообщается на сайтах Downradar и Downdetector. «Проблемы с работой сервиса стали появляться около 20:00 по московскому времени. Жалоб от пользователей становится все больше», — свидетельствуют данные сервисов. В основном люди жалуются на то, что не отправляются сообщения, не загружаются чаты и медиафайлы. Причины сбоев в работе мессенджера пока неизвестны. Преимущественно сбои коснулись российских пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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