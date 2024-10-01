Пользователи Telegram снова сообщают о сбоях

01 октября 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Жалоб на работу Telegram все больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользователи Telegram в России массово жалуются на проблемы в работе сети. О жалобах сообщается на сайтах Downradar и Downdetector. «Проблемы с работой сервиса стали появляться около 20:00 по московскому времени. Жалоб от пользователей становится все больше», — свидетельствуют данные сервисов. В основном люди жалуются на то, что не отправляются сообщения, не загружаются чаты и медиафайлы. Причины сбоев в работе мессенджера пока неизвестны. Преимущественно сбои коснулись российских пользователей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи Telegram в России массово жалуются на проблемы в работе сети. О жалобах сообщается на сайтах Downradar и Downdetector. «Проблемы с работой сервиса стали появляться около 20:00 по московскому времени. Жалоб от пользователей становится все больше», — свидетельствуют данные сервисов. В основном люди жалуются на то, что не отправляются сообщения, не загружаются чаты и медиафайлы. Причины сбоев в работе мессенджера пока неизвестны. Преимущественно сбои коснулись российских пользователей.