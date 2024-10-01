Пользователи Telegram снова сообщают о сбоях

Жалоб на работу Telegram все больше
Пользователи Telegram в России массово жалуются на проблемы в работе сети. О жалобах сообщается на сайтах Downradar и Downdetector.
«Проблемы с работой сервиса стали появляться около 20:00 по московскому времени. Жалоб от пользователей становится все больше», — свидетельствуют данные сервисов. В основном люди жалуются на то, что не отправляются сообщения, не загружаются чаты и медиафайлы.
Причины сбоев в работе мессенджера пока неизвестны. Преимущественно сбои коснулись российских пользователей.
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