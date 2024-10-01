Армия США вышла на защиту Израиля от ракетных атак Ирана

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Американские военные оказывают помощь Израилю в отражении ракет Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Армия США на данный момент защищает Израиль от ракетных атак со стороны Ирана. Об этом заявили в Пентагоне.

«Силы США на данный момент защищают Израиль от ракет Ирана. Военные готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, находящимся в регионе», — сообщили в Пентагоне изданию РИА Новости.

Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля около 400 ракет. В корпусе исламской революции предупредили, что Израиль понесет тяжелые последствия, если ответит на действия иранской стороны. В результате ракетной атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения.

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Армия США на данный момент защищает Израиль от ракетных атак со стороны Ирана. Об этом заявили в Пентагоне. «Силы США на данный момент защищают Израиль от ракет Ирана. Военные готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, находящимся в регионе», — сообщили в Пентагоне изданию РИА Новости. Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля около 400 ракет. В корпусе исламской революции предупредили, что Израиль понесет тяжелые последствия, если ответит на действия иранской стороны. В результате ракетной атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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