Армия США вышла на защиту Израиля от ракетных атак Ирана

01 октября 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Американские военные оказывают помощь Израилю в отражении ракет Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Армия США на данный момент защищает Израиль от ракетных атак со стороны Ирана. Об этом заявили в Пентагоне. «Силы США на данный момент защищают Израиль от ракет Ирана. Военные готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, находящимся в регионе», — сообщили в Пентагоне изданию РИА Новости. Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля около 400 ракет. В корпусе исламской революции предупредили, что Израиль понесет тяжелые последствия, если ответит на действия иранской стороны. В результате ракетной атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия США на данный момент защищает Израиль от ракетных атак со стороны Ирана. Об этом заявили в Пентагоне. «Силы США на данный момент защищают Израиль от ракет Ирана. Военные готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, находящимся в регионе», — сообщили в Пентагоне изданию РИА Новости. Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля около 400 ракет. В корпусе исламской революции предупредили, что Израиль понесет тяжелые последствия, если ответит на действия иранской стороны. В результате ракетной атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения.