Армия США вышла на защиту Израиля от ракетных атак Ирана

Армия США на данный момент защищает Израиль от ракетных атак со стороны Ирана. Об этом заявили в Пентагоне.
«Силы США на данный момент защищают Израиль от ракет Ирана. Военные готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, находящимся в регионе», — сообщили в Пентагоне изданию РИА Новости.
Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля около 400 ракет. В корпусе исламской революции предупредили, что Израиль понесет тяжелые последствия, если ответит на действия иранской стороны. В результате ракетной атаки двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения.
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