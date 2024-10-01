Два человека получили ранения из-за ракетной атаки со стороны Ирана

01 октября 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атаки Ирана на Израиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения в результате ракетной атаки Ирана. Об этом сообщают израильские журналисты. «Двое получили легкие ранения от осколков в Тель-Авиве», — сообщает издание The times of Israel. Пострадавшие были своевременно прооперированы, и их жизни ничего не угрожает. Сообщается о еще нескольких пострадавших, которые получили ранения в результате обстрела в Яффо. По информации Jerusalem Post , медики оказали помощь на месте нескольким людям, испытывающим тревожные состояния. Полиция отметила, что ведет работу в нескольких зонах, где были зафиксированы падающие обломки, в частности, в районе Шарон, включая территорию Рамат-ха-Шарона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения в результате ракетной атаки Ирана. Об этом сообщают израильские журналисты. «Двое получили легкие ранения от осколков в Тель-Авиве», — сообщает издание The times of Israel. Пострадавшие были своевременно прооперированы, и их жизни ничего не угрожает. Сообщается о еще нескольких пострадавших, которые получили ранения в результате обстрела в Яффо. По информации Jerusalem Post, медики оказали помощь на месте нескольким людям, испытывающим тревожные состояния. Полиция отметила, что ведет работу в нескольких зонах, где были зафиксированы падающие обломки, в частности, в районе Шарон, включая территорию Рамат-ха-Шарона.