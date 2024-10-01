Два человека получили ранения из-за ракетной атаки со стороны Ирана

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, менора, иерусалим, репатриация
Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атаки Ирана на Израиль Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения в результате ракетной атаки Ирана. Об этом сообщают израильские журналисты.

«Двое получили легкие ранения от осколков в Тель-Авиве», — сообщает издание The times of Israel. Пострадавшие были своевременно прооперированы, и их жизни ничего не угрожает. Сообщается о еще нескольких пострадавших, которые получили ранения в результате обстрела в Яффо.

По информации Jerusalem Post, медики оказали помощь на месте нескольким людям, испытывающим тревожные состояния. Полиция отметила, что ведет работу в нескольких зонах, где были зафиксированы падающие обломки, в частности, в районе Шарон, включая территорию Рамат-ха-Шарона.

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Двое жителей Тель-Авива получили легкие осколочные ранения в результате ракетной атаки Ирана. Об этом сообщают израильские журналисты. «Двое получили легкие ранения от осколков в Тель-Авиве», — сообщает издание The times of Israel. Пострадавшие были своевременно прооперированы, и их жизни ничего не угрожает. Сообщается о еще нескольких пострадавших, которые получили ранения в результате обстрела в Яффо. По информации Jerusalem Post, медики оказали помощь на месте нескольким людям, испытывающим тревожные состояния. Полиция отметила, что ведет работу в нескольких зонах, где были зафиксированы падающие обломки, в частности, в районе Шарон, включая территорию Рамат-ха-Шарона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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