01 октября 2024

В Кургане без воды остались детсад и частный сектор

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Воду отключили из-за аварии на водопроводе Фото:

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и частный сектор. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по улице Р. Крестьянская, 21 без холодного водоснабжения остались: улица Зайцева, 56 (детский сад №103), частный сектор от улицы Губанова до Кооперативной, от Р. Крестьянской до Чапаева. Также холодной воды нет по улице Р. Крестьянская, 2, 8, 10, 14, Чапаева, 21, Зайцева, 56 и Ястржембского, 39А», — сообщили в telegram-канале организации.

Сообщалось, что из-за аварии на водопроводе в Кургане без холодной воды оставались многоквартирные дома и частный сектор. Под отключение попадали несколько адресов.

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В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и частный сектор. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Р. Крестьянская, 21 без холодного водоснабжения остались: улица Зайцева, 56 (детский сад №103), частный сектор от улицы Губанова до Кооперативной, от Р. Крестьянской до Чапаева. Также холодной воды нет по улице Р. Крестьянская, 2, 8, 10, 14, Чапаева, 21, Зайцева, 56 и Ястржембского, 39А», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что из-за аварии на водопроводе в Кургане без холодной воды оставались многоквартирные дома и частный сектор. Под отключение попадали несколько адресов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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