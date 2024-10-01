В Кургане без воды остались детсад и частный сектор

02 октября 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Воду отключили из-за аварии на водопроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и частный сектор. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Р. Крестьянская, 21 без холодного водоснабжения остались: улица Зайцева, 56 (детский сад №103), частный сектор от улицы Губанова до Кооперативной, от Р. Крестьянской до Чапаева. Также холодной воды нет по улице Р. Крестьянская, 2, 8, 10, 14, Чапаева, 21, Зайцева, 56 и Ястржембского, 39А», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что из-за аварии на водопроводе в Кургане без холодной воды оставались многоквартирные дома и частный сектор. Под отключение попадали несколько адресов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и частный сектор. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по улице Р. Крестьянская, 21 без холодного водоснабжения остались: улица Зайцева, 56 (детский сад №103), частный сектор от улицы Губанова до Кооперативной, от Р. Крестьянской до Чапаева. Также холодной воды нет по улице Р. Крестьянская, 2, 8, 10, 14, Чапаева, 21, Зайцева, 56 и Ястржембского, 39А», — сообщили в telegram-канале организации. Сообщалось, что из-за аварии на водопроводе в Кургане без холодной воды оставались многоквартирные дома и частный сектор. Под отключение попадали несколько адресов.